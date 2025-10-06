きょうも確認された特殊詐欺の被害。

全国で相次いで被害が確認され、県内では今年すでに数億円規模の被害額となっています。



近年被害を急増させている手口を取材しました。詐欺犯と被害者の実際のやりとりから見えてきたこととは。

突如、あなたのもとにかかってくる不審な電話。警戒してすぐに電話を切るという人もいるかもしれませんが、もしその相手が、警察官を名乗っていたら、どうでしょう。

街の人「怖い。何かしたかなって思う。でも個人情報は言わないと思う」

街の人「警察ならちょっと安心してしまうんですけど、でも何もしてないよなと思うと同時にちょっと不安になります」

中には、実際に警察を名乗る電話を受けたことがある人もいました。

街の人「意気揚々と海外から。警察というものは果たしてどこまで本当なのか証明しようがないから。そんなことが一度ありました」

■実際の詐欺の電話音声を聞いてみる

こちらは実際に千葉県で確認された詐欺の電話です。

実際の音声「目黒警察防犯課のアズマっていうものなんですけど。ご本人様でよろしかったかな」

今、特殊詐欺による被害が拡大しています。去年１年間で県内では７８件の被害が確認され、被害総額はおよそ３億円２千万にも上っています。

今年は、すでに６１件の被害が確認され、被害総額はおよそ３億円になるなど、去年を上回るペースです。

■これが、だましの誘導テクニック

中でも、近年急増しているのが警察官や検事を名乗るオレオレ詐欺です。

実際の音声「住所やお名前、大切な個人情報が外部に漏れちゃってるのね。今。なんか心当たりってないかな？（逮捕した詐欺グループの名簿に）名前も載っていたのでキャッシュカードが偽造されてしまう恐れが少なからずある」

詐欺グループは警察官や検察官に成りすまして、被害者に非があるように話を進め、ＳＮＳなどのビデオ通話に誘導します。

そして画面に現れるのは…「あのー事情聴取ですが、双方向の音声と片方の映像による方式で行って全過程録音することで法的な拘束力を持つものとなります」

時には「警察手帳」や「逮捕状」を見せ不安をあおります。そして、「犯罪に加担していないことを証明するためにお金が必要」「保証金を用意して」などといって、金を求めてきます。

■詐欺被害にあった男性に話を聞けた！

詐欺グループからの電話を受けた際、どのような心理状況に置かれるのか。被害を受けた男性を取材しました。

被害を受けた男性「長野県警の「ヤマモト」ですと名乗られまして、あなたが特殊詐欺のグループに関わってますというような内容の連絡を受けました」

男性は疑問を持ちましたが質問する間も与えられず、話はヤマモトのペースで進みました。

記者「電話での口調はどんなものだったか覚えてますでしょうか？」

被害を受けた男性「基本的には敬語で話されてました。けど強気な感じでグイグイ来る印象がありました。勢いとか話すスピードとかで自信満々にじゃないですけど相手から押される感じを受ける声で話をされました」

男性は相手から「今すぐ長野県警に出頭できなければ逮捕します」「逮捕されないためには、１００万円の保証金を用意してください」などと言われたといいます。

記者「実際言われたときはどういった心境でしたか」

被害を受けた男性「すごい焦ったというのが一番。住所も知られているんだなというところがあったので、信ぴょう性が高いのかと思った」

その後、男性は相手の指示で相手のＬＩＮＥのアカウントを登録しました。

■実際のやりとりの画面がこれだ

こちらは実際のやりとりの画面です。





「捜査員の山本です。検察の方から通達がありまして、保証金の方ですが５０万円からでも受付ができると連絡がありました」



「承知しました。５０万円用意致します」

ヤマモトと名乗る相手は、男性がほかの人に話をしないように、「秘密保持」を求めます。

男性はだれにも相談できないまま、近くのＡＴＭから１００万円を振り込みました。

記者「警察官を語るオレオレ詐欺は増えていますがこういった手口があることは知ってましたか」

被害を受けた男性「知ってはいましたけど、ここまで完璧、しっかりしているような内容で来るとは思わなかったので信じてしまいました」

■近年の被害者の変化とは

後を絶たない、特殊詐欺被害。県警察本部で、この卑劣な犯罪の捜査を行っているのが、知能犯罪に対する専門集団、組織犯罪対策課です。

次長の小林真人警部は、近年の被害者の変化を感じ取っていました。

組織犯罪対策課 小林真人 次長「これまでは孫や息子を語る手口が多く、親、祖父母といった高齢者が騙される対象でした。ところが最近増加しているいわゆる警察官を語る詐欺は、年齢に関係なく騙されている特徴があります」

年齢に関係なく騙される理由。警察の分析はまさに被害を受けた男性が語ったことでした。

■だまされないためには？

組織犯罪対策課 小林真人 次長「犯人を本物の警察官、検察官であると信じてしまうと言われるままに現金などを送金、だまし取られてしまいます。また、被害者の氏名が記載された偽の逮捕状を見せられ、焦ったり、怖くなってしまい、逮捕されないためにはどうするか。自分が犯罪に加担していると疑われる、逮捕されるかもしれないと心配になっている。そういった心理から被害にあう人が多いのではないかと分析しています」

警察は、詐欺で騙されないための対策として、警察官などを名乗る電話があったら一旦電話を切り、近くの警察署などに相談することなどを呼び掛けています。

組織犯罪対策課 小林真人 次長「オレオレ詐欺などの特殊詐欺に限らず、ＳＮＳ投資ロマンス詐欺などの犯罪は人の心につけこみ、財産を奪っていく卑劣な犯罪であり、絶対に許すことはできません。警察は時間がかかっても必ず犯人を追い詰めるべく、捜査をします。県民の皆さんは被害にあわないよう対策をお願いします」

手口が変わり続ける特殊詐欺。私たちが詐欺に対抗していくためには、注意だけではなく、詐欺に対する知識を深めていくことも必要です。

