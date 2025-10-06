サッカー日本代表は6日、国際親善試合2試合（10日パラグアイ戦、14日ブラジル戦）に向けた合宿を千葉市内でスタートさせた。3月以来の代表復帰となったMF田中碧（リーズ）は、室内での調整を終えて取材対応。今季初挑戦の世界最高峰プレミアリーグで戦う日々に「毎試合毎試合ワクワクしている」と充実感をにじませた。

スタメンを勝ち取った開幕戦で確かな手応えをつかんだが、8月末の負傷で戦線離脱。先月の米国遠征も招集外だった。復帰した直近3試合は途中出場。「試合に出てないのは悔しい」というが、「対戦する選手は基本的に各国の代表。毎週がW杯、CLじゃないですけど、それぐらいのクオリティーがある。1試合1試合の緊張感も違う」と全てを成長につなげている。

王国ブラジル相手にも「日頃の延長戦」と言い切る。「チーム全体のクオリティーで言えば、やっぱりブラジル、パラグアイってすごく高いと思いますけど、その個人のバトルってところで言ったら、やっぱりどの試合もそんなに変わらない」。遠藤、守田が不在の中、中盤で“プレミア基準”を見せつける。