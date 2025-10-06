現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（71）が６日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。今季パ・リーグで最後まで優勝争いした日本ハム・新庄監督の来季続投決定発表前に収録されていたが、続投なら「もっと完成されたものに近づいてくるんだろうと思う」と見解を示した。

日本ハムは５日、新庄監督との来季契約を更新することで合意したと発表した。

落合氏は「この先、新庄監督がやってれば、もっと完成されたものに近づいてくるんだろうと思う。（新庄監督が）やっている間は、来年はもっと良いチームになると思う。本当に力がある人間が揃ってメンバーが固定されたら、それはそれでまた強くなると思う」と、チーム力が高まることを口にした。

今季、注目していた選手にはDHでホームランと打点の２冠を獲ったレイエスをあげた。

「唯一、パ・リーグで指名打者と言える選手なんだろうと思う。それでも全試合に出ていない。打順も固定されていない。これは監督の考え方ひとつ」と理解を示しながら、

「オレにそういう野球をやれと言われたら、オレはとてもじゃないけどできない。そこまでの発想がない。だから新庄監督っていうのは凄いんだろうと思う。４年でここまでのチームに仕上げてくるだけ凄いことだと思う」と、讃えた。

ただし「だったら弱いチームはこのやり方がいきるかって言えば、そうはできないと思う」と、他のチームが同様なことをすれば好結果を出せるかということにはNOとした。

日本ハムの強化策について「監督で変わる。良くもなれば悪くもなる。だからイチからの改革だったんだろうと思う。それだけ勝つということに重きを置いていた。勝つためにどうしなきゃいけないのか。１年目、２年目を犠牲にして、３年目、４年目に花開けばいいんだっていう。そのやり方が見事に花開いたんだと思うよ。おれはずっと（新庄監督を）見たいけどね」と、評価していた。