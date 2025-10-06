きょうも関東地方などでは10月とは思えない暑さとなりました。各地の最高気温は、▼東京29.3℃と真夏日一歩手前まで気温が上昇。▼名古屋31.2℃、▼鹿児島31.0℃などで真夏日となったほか、高知では32.4℃と、10月の観測史上最も気温が高くなりました。

【進路図を見る】台風22号 急カーブして日本列島に近づくおそれ

きょうは、十五夜。ただ、東海や関東では前線がのびてくる影響で雲が多く、雨が降るところもあるため、お月見は厳しいかもしれません。一方、西日本や北日本では広く晴れ間がある見込み。雲が広がるところも、雲の隙間から中秋の名月が楽しめそうです。

あすも前線が東海道沖付近までのびて停滞するため、太平洋側を中心に雲が広がりやすくなりそうです。朝は近畿や東海・関東甲信で雲が広がり、雨が降るところもあるでしょう。昼過ぎには、雨が降りやすい範囲が四国や北海道の一部にも広がる見込みです。夜になると、全国的に曇りや雨となりそうです。

また、北日本を中心に冷たい空気が流れ込んでくる影響で朝は冷え込む見込みで、札幌の予想最低気温は8℃。今シーズン初めての一桁となるでしょう。



【あすの各地の予想最高気温】

札幌 ：19℃ 釧路 ：16℃

青森 ：24℃ 盛岡 ：20℃

仙台 ：21℃ 新潟 ：26℃

長野 ：23℃ 金沢 ：26℃

名古屋：28℃ 東京 ：24℃

大阪 ：28℃ 岡山 ：28℃

広島 ：28℃ 松江 ：27℃

高知 ：29℃ 福岡 ：32℃

鹿児島：31℃ 那覇 ：33℃



きょうより最高気温の下がるところが多くなりそうですが、九州や沖縄を中心にまだまだ真夏日が続くでしょう。朝晩と日中の気温差も大きくなりますので、体調管理にご注意ください。

また、台風22号が急カーブして日本列島に近づくおそれが出てきました。台風22号は、あすにかけて発達しながら日本の南を西よりに進み、あさってには進路を北よりに変え、9日には伊豆諸島に接近するでしょう。

小笠原諸島では、あすにかけて強風やうねりを伴う高波、急な強い雨などに注意が必要です。



その後、あさって水曜日から木曜日にかけて、太平洋側を中心に台風の北側に広がる雨雲がかかってくるでしょう。まだ予報に幅があり、予報円の北側を通った場合は、東海や関東の太平洋側を中心に雨や風が強まり、大荒れの天気となるおそれがありますので、今後の情報にご注意ください。