¥Ë¥åー¥¹¥¥ã¥¹¥¿ー¤ÎÄ¹ÌîÃÒ»Ò¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÄ¹ÌîÃÒ»Ò¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü15»þ～17»þ¡¢²Ð～¶âÍËÆü15»þ～17»þ35Ê¬¡Ë¡¢10·î6Æü¤ÎÊüÁ÷¤ËÀ¯¼£¥¸¥ãー¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î³ÑÃ«¹À°ì¤¬½Ð±é¡£¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁªµó¤Î·ë²Ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿¹â»ÔÁáÉÄ¿·ÁíºÛ¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤Îº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
Ä¹ÌîÃÒ»Ò¡Ö¡ÊÁíºÛÁª¤Ç¡Ë¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤¬¼ºÂ®¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤É¤¦¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×
³ÑÃ«¹À°ì¡Ö¿Ø±Ä¤Î¼ºÇÔ¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë½µ´©»ï¤Ë2½µÏ¢Â³¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬Âç¤¤Ê¥Ë¥åー¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡£¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¡Ø¥¹¥Æ¥Þ¡Ù¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤ò¿Ø±Ä¤Ë¤¤¤¿¸µ¥Ç¥¸¥¿¥ëÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬»Ø´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Þ¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡Ø¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤ò¥³¥ó¥È¥íー¥ë¤·¤Æµ¬À©¤¹¤ëÌò½ê¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¡©¡Ù¤È¡£·ë¶É¡¢¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤ª¶â¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥®¥ê¥®¥ê¤Î¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤Ê¡¢¤È¤ï¤«¤Ã¤¿¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¤¨¡×
³ÑÃ«¡ÖÅÞ°÷¤ÎÌäÂê¤¬¼¡¤Î½µ¡¢½Ð¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¾®Àô¤µ¤ó¼«¿È¤¬¿ÀÆàÀî¸©Ï¢²ñÄ¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ËÂç¤¤ÊÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤ò¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢³Ê¹¥°¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤À¤±¤É¤¤¤Á¤Ð¤óÂç¤¤¤¤Î¤ÏÃÏÊýÉ¼¤¬¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡£ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤ÏÇÀ¿åÂç¿Ã¤Ç¤Î¡¢¥³¥áÉÔÂÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇÀ²È¤äJA¤Ê¤É¤Ø¤Î»ýÏÀ¤ò´Þ¤á¤¿¹Í¤¨Êý¤Ë¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Íý²ò¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤¬ÃÏÊýÉ¼¤Î¿¤Ó¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤«¤Ê¡¢¤ÈÂç¶Ú¤Ç¤¤¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¹¤ë¤È¹â»Ô¤µ¤ó¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤À¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ä¾®Àô¤µ¤ó¤Î¿Ê¤á¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿²þ³×¤Ï¤â¤¦ÆÜºÃ¤Î¸þ¤¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
³ÑÃ«¡Ö5¸õÊä¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç²òÅÞÅª½ÐÄ¾¤·¤ËÍý²ò¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó¸ý¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¾®Àô¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬²¿¤«ÊýË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£À¯¼£¤È¥«¥Í¤äµìÅý°ìÌäÂê¤ÇÌ¾Á°¤¬½Ð¤¿µÄ°÷¤¿¤Á¤ò¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÉü¸¢¤µ¤»¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ìー¥·¥ç¥ó¤òÀ¸¤à¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÀÆü¡¢ÅÞ»°Ìò¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁªÂÐ°Ñ°÷Ä¹¤ò´Þ¤á¤Æ»ÍÌò¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó¤ò°ú¤·Ñ¤°¹â»ÔÆâ³Õ¤ÎÅÞ¿Í»ö¡¢ÂÎÀ©¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤«¡©¡×
³ÑÃ«¡Ö´û¤ËÌ¾Á°¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ÇÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾®Àô¤µ¤ó¿ä¤·¤À¤Ã¤¿¿¹»³´´»öÄ¹¤ÎÌ¾Á°¤¬¤É¤³¤«¤é¤â½Ð¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤¨¤¨¡Ä¡Ä¡×
³ÑÃ«¡Ö¤³¤ì¤âº£Ç¯¤Î»²µÄ±¡Áªµó¤ÎËÜÍè¤ÎÇÔ°ø¤À¤Ã¤¿¡¢¤ÈÅÞÆâ¤Ç»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐÇË¤ª¤í¤·¤¬µ¯¤¤¿¤±¤É¡¢¤¸¤Ä¤Ï¿¹»³¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÈãÈ½¤¬ÅÞÆâ¤Ë¶¯¤¯¤¢¤Ã¤Æ¡£¹â»Ô¤µ¤ó¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢³§¤µ¤ó¤â¤è¤¯¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ºÇ½ªÅª¤ËËãÀ¸¤µ¤ó¤¬·è¤á¤¿¡¢¤È¡£·è¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤È´ÊÃ±¤½¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤±¤É¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
³ÑÃ«¡ÖÇÉÈ¶¤ò²ò¾Ã¤·¤¿¤Î¤ËËãÀ¸ÇÉ¤À¤±¤Ï»Ä¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¡¢1²óÌÜ¤Ï¤³¤Ã¤Á¤ËÆþ¤ì¤Ê¤µ¤¤¡¢2²óÌÜ¤Ï¹â»Ô¤µ¤ó¤ËÆþ¤ì¤Ê¤µ¤¤¡¢¤È¤¤¤¦»Ø¼¨¤¬¥¥ì¥¤¤Ë¤Ç¤¤¿¡£¤Ç¤Ï¤É¤¦¤·¤ÆËãÀ¸¤µ¤ó¤¬¹â»Ô¤µ¤ó¤Ë¤·¤è¤¦¤È·è¤á¤¿¤Î¤«¡×
Ä¹Ìî¡Ö¤Ï¤¤¡×
³ÑÃ«¡Ö¤¤¤í¤¤¤íÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¿Í»ö¤Ç¤«¤Ê¤êÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀÍ×µá¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È¡£ËãÀ¸¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ã¤·¤ã¤ë¤³¤È¤Ê¤é¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¥Èー¥ó¤Ç¹â»Ô¤µ¤ó¤ÏÎ×¤ó¤À¤³¤È¤¬¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Î¹â»Ô¤µ¤ó»Ù»ý¤Î·èÄêÂÇ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×