女性初となる高市新総裁の誕生について、県民の受け止めを鹿児島県内6か所で聞きました。

「自民党の新しい総裁に決まった高市氏。まちのみなさんはどう受け止めているのでしょうか？」

【鹿児島市】

（80代）「女性が頑張ってくれる時代になったので、うれしかった。ぜひ頑張ってもらいたい」

（50代会社員）「実力があるのであれば、女性でも誰でもしっかり登用したらいい。（賃金は）企業が上げることなので、その方向に成長しやすいような社会を作ってもらいたい」

【霧島市】

（18歳高校生）「自販機の値段が上がっていることで、物価高を感じる。物価を下げるのか、両親や働いている人の給与を上げるのか、変えてほしい」

（60代）「山奥の道路など、災害が多く手が回らないかもしれないが、一日も早く直してもらいたい」

【薩摩川内市】

（30代自営業）「日本が変わるということでは、女性がなってくれてよかったのかなと思う」

（40代会社員）「もっと仕事と家庭が両立しやすくなるような社会になっていくといい」

【鹿屋市】

（60代会社経営）「保守的な人なので、言い方は失礼だが、つなぎにはいいのではないか。不満が収まるのではないか」

（60代自営業）「外交関係がどうか。ちょっと不安がある。対等にできるかどうか」

（80代）「中国と仲が悪くなるような気がする。韓国や中国は隣国なので仲良くしないといけない」

【屋久島】

（40代山岳ガイド）「地方や日本全体が潤っていくような経済政策を期待したい」

（30代教育関係）「少子高齢化というなかで、子どもたちの居場所づくりと、子どもたちを起点にどう社会を作っていくかを考えてほしい」

【奄美市】

（50代会社員）「株価もぐっと上ったので、日本の経済がよくなればいいと思う」

（50代自営業）「（離島は）輸送コストなどすごく負担がかかっている。住みやすい環境づくりをしてほしい、離島の人たちの」

