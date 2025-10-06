おととい4日に行われた自民党の総裁選挙で、高市早苗 前経済安全保障担当大臣が新たな総裁に選ばれました。

鹿児島県内では、小泉進次郎 農林水産大臣がトップの党員票を獲得し、態度を明らかにした県関係国会議員の3人全員が小泉氏に投票しました。

自民党の総裁選は1回目の投票で1位となった高市氏と、2位の小泉氏による決選投票となり、決選投票では高市氏が185票、小泉氏が156票で、高市氏が新たな総裁に選ばれました。

（自民党・高市早苗 新総裁）「働いて働いて働いて働いて働く。日本のために、自民党を立て直すために専門分野で仕事をしてもらうようお願いする」

自民党の県関係国会議員のうち、衆議院鹿児島2区選出の三反園訓議員、衆議院比例九州選出の宮路拓馬議員、参議院鹿児島選挙区選出の野村哲郎議員は1回目、決選投票ともに小泉氏に投票し、衆議院鹿児島4区選出で党幹事長の森山裕議員は投票先を明らかにしませんでした。

（衆議院鹿児島2区・三反園訓 議員）「小泉候補の祖父は、私の選挙区の南さつま市加世田の出身。鹿児島の発展のためにも小泉候補がふさわしいのではないかと思っていたが、党員・党友の多くが高市候補を応援した。そういった意味で、今回は高市新総裁が選ばれたと思っている」

（衆議院比例九州・宮路拓馬 議員）「自民党はこれまでも『終わればノーサイド』で一丸となってやってきた。ただ、今回は衆参ともに少数与党の中で迎える。新たな野党との連携の枠組みということもある」

（参議院鹿児島選挙区・野村哲郎 議員）「私も20年間、国会に籍を置いているが、女性は初めてなので、いいことではないか。若い人が出てきたり、女性が出たり。新しい自民党の出発だと思う」

自民党鹿児島県連では、県内の党員・党友あわせて1万905人が投票し、小泉氏が最多の4726票を獲得しました。

小泉氏の祖父で防衛庁長官を務めた元衆議院議員小泉純也氏は、鹿児島県南さつま市の出身です。

県議団では半数以上の議員が賛同して「有志の会」を立ち上げ、小泉氏を支援しましたが…

（自民党県連・藤崎剛 幹事長）「わが県ゆかりの候補が総裁に選ばれなかったことは少し残念だが、新総裁のもとで党が一致結束し、新内閣を組閣して日本の諸課題を解決しながら、党の信頼回復への道を一歩一歩進んでほしい」

また、南さつま市加世田小湊では、小泉氏と親交のある住民が決選投票を見守りました。

（小泉家と親交のある當房公夫さん）「内閣総理大臣として小泉氏をお迎えする機会が絶対あると思うので、これからもまた頑張ってほしい」

高市氏は、小泉氏ら総裁選挙で争った4人を党の要職に起用する考えを示していて、党の新しい役員はあす7日にも決定する予定です。

