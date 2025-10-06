限られた住空間での寝具の置き場に悩んでいる方も多いのではないだろうか。特に都市部の狭小住宅では、ベッドを置くことで貴重な生活スペースが犠牲になってしまうことも少なくない。

そんな悩みを解決するかのように、枕一体型の超コンパクトマットレス「ブレインスリープ マットレス&ピロー コンパクト」が登場した。一瞬で畳める収納設計でありながら、本格的な寝心地を実現したこの製品は、スペースの有効活用と快適な睡眠を両立させる寝具となっている。

製品概要 製品名：マットレス&ピロー コンパクト

価格：【超超早割】48,400円（税込）／【一般販売予定価格】60,500円（税込）

カラー：グレー

サイズ：【マットレス】W70cm × L196cm × H4cm（ワンサイズ）

製品ページ：※リンクが削除されました。

トリプル構造でコンパクトでも快適な寝心地を実現

本製品を語る上で欠かせないのが、トリプル構造による快適な寝心地だ。「内側から支えるワイヤーウェーブ」「腰部を重点的に支える3ゾーン設計」「底付き感を解消する2層構造」の3つの要素により、薄型でありながらも驚くほど快適な寝心地を実現している。

特に注目すべきは、マットレスの長側面に配置されたワイヤーウェーブ構造だ。両サイドから引っ張る力によって内側から身体を支えることで、わずか4cmの薄さながら中央部分はふんわりとした寝心地となっている。これにより、薄型ながらも底付き感を感じさせない特殊構造を実現した。

また、体重の約半分が集中する腰部分にはしっかりとした硬さを持たせ、肩や脚部分には適度な柔らかさを配置した3ゾーン設計を採用。これにより全身をバランス良くサポートし、快適な寝姿勢を保持できるという。

枕部分も同様に、中央は柔らかく両サイドは反発力を強化した3ゾーン設計となっており、横向き寝でも頭の沈み込みすぎを防ぎ、快適な寝姿勢をサポートする。使い続けることで徐々に頭に馴染み、パーソナライズされた心地よさを提供してくれるだろう。

高い通気性と熱のこもりにくさで快適な睡眠環境を実現

快適な睡眠には適切な温度環境が不可欠だ。このマットレスは立体的に編み込んだ独自開発のファイバー繊維により、高い通気性を実現。一般的なウレタン素材に比べて放熱量が高く、熱のこもりを防ぎ、理想的な睡眠温度を維持するという。

この高い通気性は、睡眠中の不快な蒸れを防ぐだけでなく、カビの発生も抑える効果があるとのこと。実験データによれば、他素材と比較してカビの発生量が圧倒的に少なく、ハウスダストが気になる方にも適しているそう。

一瞬で畳めて収納できる設計

このマットレスのもう一つの大きな特徴は、簡単に折りたためる収納設計だ。使用時はシングルベッドの約70%のサイズでありながら、収納時はなんとベッドの6%程度のコンパクトさになる。これにより、使わない時は部屋の隅や押し入れにすっきりと収納でき、貴重な生活スペースを有効活用できる。

また、約4.4kgという軽量設計と取っ手付きで、持ち運びも簡単なのも魅力だ。毎日のマットレスの上げ下ろしや移動の手間から解放されるだけでなく、来客時のエキストラベッドや車中泊、災害時の避難所での使用など、様々なシーンでの活用できそうだ。

丸洗い可能で清潔、サステナブル素材で環境にも配慮

清潔さにもこだわり、カバーは洗濯機で洗えるだけでなく、マットレスの中材も全て水洗い可能となっている。中材はシャワーで汚れを洗い流し、日陰干しするだけで簡単にお手入れでき、ダニやハウスダストなど気になる汚れをいつでも洗い流せる。さらに枕部分は取り外し可能で、枕カバーのみの洗濯も簡単だ。

底面と側面には撥水加工が施されており、水や汗、泥汚れ、ホコリなどの付着を防ぐ工夫も。さらに中材には100%リサイクル可能なポリエチレンを使用し、環境に配慮したサステナブルな製品設計となっている。

耐久性も高く、JIS規格の基準80,000回の3倍の圧縮試験でも高い耐久性を実証。長期間使用しても安定した寝心地が続くという。

多彩な使い方で空間を有効活用

このマットレスは使い方も自在だ。一人暮らしのファーストベッド、セカンドベッド、来客時や帰省時のエキストラベッド、在宅ワーク中の休憩用、防災用ベッドなど様々な用途に活用できる。

さらに、2個連結すればダブルサイズとして使用可能な点も魅力。ベルト裏には両面仕様の面ファスナーを使用しており、折りたたむことでカーペットや掛け布団などへのひっかかりを防止する工夫も施されている。

別売りの寝袋タイプの掛け布団も用意されており、オールシーズン使える点も実用的だ。肌に触れる内側にはコットン100%の生地を使用しているとのこと。

住空間を最適化する革新的な寝具

本製品は、限られた住空間での悩みを解決しつつ、快適な睡眠環境を提供するという寝具だ。日中は畳んでスペースを確保し、夜は広げて快適な睡眠を楽しむという新しいライフスタイルを可能にしている。

特に一人暮らしの方、都市部の狭い住宅に住む方、来客用の予備ベッドを探している方、そして防災用品として備えておきたい方にとって、検討する価値のある一品と言えるだろう。コンパクト性と快適さを両立させた寝具が、これからの住空間の使い方に新たな可能性を提供してくれそうだ。

記事内画像は製品ページから抜粋

※リンク等を削除しています。

全文はonesuiteにて公開中です。