少数与党の立場で自民党のトップに就いた高市新総裁の党運営について、鹿児島県内の政党関係者からはさまざまな声があがっています。

立憲民主党は、参院選の争点にもなった物価高対策や「政治とカネ」をめぐる問題の解決を急ぐべきだとしています。

（立憲民主党県連・野間健 幹事長）「非常に積極財政をやろうということでは、食品の消費税はゼロにするとか、我々も主張していたことと似通った部分もあるので、そういうところは期待したいが、裏金議員の問題。それから企業団体献金の問題は一向にいろいろな批判を浴びても、与党側は進めようとしていない、今でも。我々もそこは追及していきたいと思っている」

自民党と連立を組む公明党は…

（公明党県本部・窪田哲也 代表）「いま問われているのは政治とカネの問題。しっかり向き合って決着をつけていく。これがとても大事。すべての面で一緒にやっていけるある程度の政策・政権運営、選挙のかたまりがないとうまくやっていけない」

自公政権への連立入りが取りざたされている野党の関係者は…

（国民民主党県連・三反園輝男 代表代行）「政策ごとにしっかりと対応すると言っている。私たちが主張している178万円の壁、年収の壁についても前向きな発言をしている。期待が持てる」

（日本維新の会・田代芳樹 鹿児島市議）「安全保障と憲法改正については（維新と）同じような考え方がある。その他の部分は不透明なところも多いので、政策が実現できるなら、協力するのは当然。ただいろいろな部分でできること、できないことがある。今後、どのような意見を出して政権を運営していくのか。その点を見極めたい」

連立政権をめぐる動きがあわただしくなる中、政権与党への対決色を強める野党も…

（共産党県委員会・山口広延 委員長）「自民党をアシストする政党が野党から生まれてくると思うが、自民党政治そのものを終わらせるためには、野党が国民の暮らし・平和を守るために大同団結していくことが必要」

（社民党県連合・川路孝 代表）「誰がなろうとも期待できない。国民生活に目を向けた政治になっていない。期待する・要望するよりは、政権交代で新しい政治をつくることしか道はない」

参政党県連は、党本部を通じて「政策が近く、期待をもって結果を受け止めている。減税と積極財政による経済の立て直しを中心に、日本の政治を『反グローバリズム』の方向に向けていくことで国益を守り、国民の豊かさと希望を取り戻してほしい」とする神谷宗幣 党代表のコメントを出しました。

