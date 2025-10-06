俳優・中島歩（３６）の最新ビジュアルにネットが衝撃を受けた。

中島は、来年１月期のテレビ東京系ドラマ２５「俺たちバッドバーバーズ」（金曜・深夜０時４２分）で「超特急」のメンバー・草川拓弥とダブル主演を果たす。

「ベイビーわるきゅーれ」シリーズや映画「ネムルバカ」の阪元裕吾監督と同局がタッグを組んだ“理容師アクションコメディー”で、中島は貯金も居場所もない、無力だが情にあつい元美容師・日暮歩（ひぐれあゆむ）を演じる。

この日までにドラマの公式サイトやＳＮＳではキャラクターのビジュアルが公開。連ドラ初主演の中島は斬新な長髪のヘアスタイルで雰囲気をガラリと変えた

最近ではＮＨＫの連続テレビ小説「あんぱん」やフジテレビ系「愛の、がっこう。」など話題作に出演し、ブレイク中の中島だが、これまで見たことのない姿にネットは衝撃。「ん？…えっ？！」「まさかのビジュアル」「まさかのすぎて楽しみ」「振り幅広い」「エース？」「なにがし…どうした！？」「歩くんに見えない」「次郎さんおいおいおいおい笑笑」「朝ドラとのギャップ！！笑」「愛の、がっこう。とはまた全然違うルックス」「予想外」と驚きが止まらなかった。

中島はモデルとしての活動を経て１３年に「黒蜥蜴」で本格デビュー。１４年のＮＨＫ連続テレビ小説「花子とアン」、映画「ナミビアの砂漠」などに出演。小説家で詩人の国木田独歩の玄孫（やしゃご）でもある。