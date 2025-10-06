「荷物は軽く、腰も軽く」運動会・ピクニック・キャンプ…疲れ知らずの万能アウトドアチェア7選
秋の空気が気持ちいい季節。行楽やピクニック、運動会など、屋外で過ごす時間が増える今こそ“折りたたみチェア”の出番だ。レジャーシートでは長時間座ると腰や脚が痛くなることも。軽くて持ち運びやすく、設置も簡単なアウトドアチェアを一脚持っておくだけで、快適度は一気にアップする。今回は、シーンを選ばず活躍するおすすめモデルを厳選して紹介する。
【写真】あの“世田谷ベース”でも紹介された、軽量折り畳み椅子
■【所ジョージの世田谷ベース掲載】折りたたみ椅子 軽量コンパクトチェア
わずか300gという驚きの軽さで、“スマホ2台分サイズ”に折りたためる超コンパクトチェア。キャンプやピクニック、行列待ちなど、どんな場面でも気軽に使える。アルミ合金フレームで耐久性がありながらも軽量。付属ポーチに入れてバッグに忍ばせておけるため、「座りたいときにすぐ座れる」という安心感がある。世田谷ベース掲載でも注目された実力派の携帯チェアだ。
・重さ約300g、持ち歩きやすさ抜群
・アルミ合金製で頑丈＆安定感あり
・2個セットでコスパも優秀
■shiraya【2025Newモデル】折りたたみ椅子 アウトドアチェア
収納袋と一体型になった新モデルで、組み立ても片付けも簡単。アルミ合金フレームと600Dオックスフォード生地を採用し、軽量なのに安定感がある。ショルダーストラップ付きで持ち運びもラク。グリーンのカラーリングも自然の中で映える。ピクニックや釣り、登山などあらゆるアウトドアシーンで活躍する万能チェア。
・収納袋一体型でセッティングがスムーズ
・ショルダー付きで持ち運びやすい
・軽量でもしっかり安定する設計
■【大阪万博大活躍！！】BIKYO 折りたたみ椅子 アウトドアチェア 伸縮式
一秒で開閉できる“伸縮式”構造が最大の特徴。高さを6.5〜45cmの間で自由に調整でき、子どもから大人まで快適に座れる。耐荷重180kgの頑丈設計で、アウトドアはもちろん行列待ちやフェスなど都市型イベントでも重宝。収納バッグ付きで携帯性も抜群。まさに「いつでもどこでも椅子になる」万能モデルだ。
・一秒開閉＆高さ調整機能付き
・耐荷重180kgの安心設計
・滑り止め付きで屋内外どちらでも安定
■Northdeer【2025Newモデル】折りたたみ椅子 コンパクト 超軽量
意匠権取得済みの独自設計で、軽量・快適・スタイリッシュを兼ね備えた一脚。アルミ合金フレームと通気性の高いメッシュ素材で、長時間座っても蒸れにくい。カラビナ付きでリュックに引っ掛けて持ち運べるのも便利。ハイキングや試合観戦など、アウトドア初心者にも使いやすい設計だ。
・通気性の良いメッシュ素材で快適
・カラビナ付きで携帯も簡単
・デザイン性と実用性を両立
■軽量三脚コンパクトチェア ブラック
わずか275gと超軽量ながら、しっかりとした安定感を備えた三脚タイプ。折りたたむとペットボトル程度のサイズになり、荷物が多い日でも気軽に持ち運べる。キャンプや釣り、登山など、ちょっとした休憩時に重宝する“サッと座れる”手軽さが魅力。
・超軽量で持ち運びがラク
・シンプル構造で設置が速い
・価格が手ごろで複数買いにも◎
■コールマン(Coleman) チェア インフィニティチェア
まるで無重力のような座り心地を実現したリクライニングチェア。背面から脚まで体全体をしっかり支える構造で、長時間座っても疲れにくい。3秒で設営でき、折りたためば車のトランクにも収まるサイズ感。キャンプ場やベランダリラックス用にもぴったりな、贅沢な一脚。
・全身を預けられるリクライニング構造
・3秒設営の簡単セットアップ
・インテリアにも馴染むデザイン性
■Coleman(コールマン) リゾートチェア
約3.2kgの安定感ある設計に、カップホルダーが付いた定番人気モデル。広めの座面でゆったりくつろげるため、キャンプ・運動会・釣りなど幅広く活躍する。折りたたんで専用ケースに収納すれば、持ち運びも簡単。長く愛される“王道のアウトドアチェア”だ。
・カップホルダー付きで快適
・安定感抜群のしっかり設計
・コールマンらしい信頼の耐久性
待ち時間や行楽中のゆったり時間も、“折りたたみチェア”があれば快適に過ごせる。軽量タイプなら持ち歩きも苦にならず、座り心地の良いモデルなら休憩時間がより贅沢に。行楽・運動会・キャンプなど、秋の屋外イベントは「マイチェア」ひとつでぐっと快適になるはず。今年の秋は、自分にぴったりの一脚を見つけてみてほしい。
