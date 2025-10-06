ドル円１５０．４０近辺、ユーロドル１．１６６０近辺 ドル高水準＝ロンドン為替



ロンドン午前の取引、ドル円は150.40近辺、ユーロドルは1.1660近辺といずれもドル高水準で推移している。ドル円はロンドン早朝に150.44レベルまで買われたが、その後150円台割れへと反落した。しかし、ロンドン勢の本格参加とともに再び買いが広がり、高値を150.48レベルまで伸ばしている。



ユーロドルは上値重く推移している。仏首相の辞任報道を受けて仏株や仏債券が下落、ユーロ売りにつながった。ユーロドルは1.17台を割り込むと1.1652レベルまで安値を広げている。その後の戻りは1.1680付近で上値を抑えられている。



ドル指数は９８．４９９に上昇、９月２６日以来のドル高水準となっている。



USD/JPY 150.38 EUR/USD 1.1662 GBP/USD 1.3433

外部サイト