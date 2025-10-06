卵巣がんの闘病から復帰した演歌歌手の市川由紀乃（49）が6日、都内で2年ぶりにリサイタルを開催した。

この日の公演では1500人を動員。こだわりの衣装で「雪恋華」など全21曲を歌い上げた。

昨年12月に計6回の抗がん剤治療を終え、今年2月に復帰を発表した市川。開演前に取材に応じ、現在の体調について「おかげさまで少しずつ進んでいると思います。抗がん剤の副作用で手足の指のしびれが残っていますが、いつか必ずとれると先生に言われているので、今はこのしびれを前向きに捉えています」と明るく話した。

今はまだウィッグを着用しているが「髪も順調に伸びてきた」と笑顔。「ショートカットにするのも、きっと病気を経験しなかったらなかったと思うので、今は短い髪の毛を楽しんでます」とポジティブだ。

改めて、活動再開にあたり「去年の今頃はちょうど抗がん剤治療をしていたときだったので、不安な気持ちがあったり、戻れるのだろうかという気持ちがあったり、そんな日々を過ごしてきたので、1年後にこの舞台に立って歌っていることが自分にとっては本当に夢のようで奇跡」とかみしめた。