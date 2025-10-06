歌手の倖田來未さんがインスタグラムを更新。

リハーサル風景を公開しました。

【写真を見る】【 倖田來未 】 「リハーサル気張っていきます」「初日まであと13日！ うそでしょー！！！？！ やばい！！もう時間がないーーーって！」 ライブへ準備着々



倖田來未さんは「京王アリーナ10/18.19 初日まであと13日！ うそでしょー！！！？！ やばい！！もう時間がないーーーって！」と、投稿。



続けて「リハーサル気張っていきます あの頃のまま、いろいろお送りしようと思います。笑笑」と、綴りました。







そして「きゃーーーあの頃のあたし やってんなー そりゃ筋肉痛なるわ」と記すと、パフォーマンス中の画像をアップしました。







最後に、倖田來未さんは「先日に引き続き、写ってはいけないものがありすぎるので 消しゴムパワーのため 背景グニョングニョンしてます笑笑」と、ファンに向けて呼びかけています。







この投稿にファンからは「凄すぎるよぉ〜」・「写真見ながら頭ん中曲が流れてきます 楽しみ過ぎる」・「楽しみです リハーサルfightです」・「凄い！ツアー楽しみにしてます♪」などの反響が寄せられています。







【担当：芸能情報ステーション】