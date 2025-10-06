TBS NEWS DIG Powered by JNN

歌手の倖田來未さんがインスタグラムを更新。
リハーサル風景を公開しました。

【 倖田來未 】 「リハーサル気張っていきます」「初日まであと13日！　うそでしょー！！！？！　やばい！！もう時間がないーーーって！」　ライブへ準備着々


倖田來未さんは「京王アリーナ10/18.19　初日まであと13日！　うそでしょー！！！？！　やばい！！もう時間がないーーーって！」と、投稿。

続けて「リハーサル気張っていきます　あの頃のまま、いろいろお送りしようと思います。笑笑」と、綴りました。
 



そして「きゃーーーあの頃のあたし　やってんなー　そりゃ筋肉痛なるわ」と記すと、パフォーマンス中の画像をアップしました。
 



最後に、倖田來未さんは「先日に引き続き、写ってはいけないものがありすぎるので　消しゴムパワーのため　背景グニョングニョンしてます笑笑」と、ファンに向けて呼びかけています。
 



この投稿にファンからは「凄すぎるよぉ〜」・「写真見ながら頭ん中曲が流れてきます　楽しみ過ぎる」・「楽しみです　リハーサルfightです」・「凄い！ツアー楽しみにしてます♪」などの反響が寄せられています。
 



