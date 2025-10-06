10月6日、朝のバラエティ番組『ラヴィット！』（TBS系）が放送された。ゲストには、元King ＆ Princeで、ソロアーティストの岩橋玄樹が登場。久々のテレビ出演となり、話題となっている。

同番組では、6日から1週間、初出演のゲストを迎える『ラヴィット！フレッシュウィーク』を開催。事前に公式Xで出演してほしい人を募ると、岩橋の名をあげる応募が10万件を超えたため、フレッシュウィークの初日ゲストとして抜擢された。

「岩橋さんは番組冒頭、もともと面識のあったMCの川島明さんと『お久しぶりです』とあいさつし、笑顔を見せました。さらに、『僕、TBSに来るのが7年ぶりぐらいで』と告白。『「ラヴィット！」に出られることにも本当に感動して……今日泣いちゃうかもしれないです！』と感無量の心境を明かしていました」（芸能プロ関係者）

そんな岩橋同様、ファンも出演する姿を見て感動したようで、Xでは、数多くの歓喜が寄せられていた。さらに聞こえてきたのは、久しぶりに見る岩橋のビジュアルに驚く声だった。

《誰かと思って検索したら、岩橋玄樹だった。こんな顔だったっけ？》

《岩橋玄樹の顔変わりすぎて、同姓同名の別人かと思ったわ》

岩橋は、耳にピアスをし、黒髪に金色のメッシュが入った髪型で登場。眉はキリッと濃いめのメイクをほどこし、今までのアイドルだった姿とは大きく違う印象だった。

「岩橋さんは、King ＆ Princeの初期メンバーですが、2018年11月にパニック障害を発症。治療のため活動休止に入り、2021年3月31日をもって脱退しました。同時に、所属していたジャニーズ事務所も退所しています」（前出・芸能プロ関係者）

活動再開後は、ビジュアルもアーティストとして変化。そんな彼のワイルド化はとどまることを知らないと、この芸能プロ関係者が指摘する。

「岩橋さんは2021年にInstagramを開始。プライベートショットがたびたびアップされるなか、2022年頃から腕にタトゥーが出現し始めたのです。今では両腕にびっしり入っていて、2024年9月には、新たなタトゥーを彫っているショットをアップするなど、その変貌が止まりません。

日本とアメリカの二拠点生活を続ける岩橋さんですから、その感覚もグローバル化しているのでしょう。そんな変化がありながらも2025年は日本での活動が増えています。また彼の活躍をたくさん見れることに、ファンは期待しているに違いありません」

ビジュアルは変わっても、ファンの応援する気持ちは変わらない。