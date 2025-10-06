みなさん、こんにちは。十束おとはです。

今年も、『東京ゲームショウ』の季節がやってきました！ 今回は毎年恒例のゲームショウレポートをお届けします。

私はビジネスデーと一般デーのどちらもお仕事でお邪魔させていただいたのですが、今年は両日とも大盛り上がりで、例年以上に多くの人で賑わっていました。

各ブースのエンタメ要素も年々増しているように感じ、ゲームを試遊するだけでなくブースを含めた世界観を楽しめるような工夫が随所から感じられ、その場にいるだけでわくわくする仕掛けがたくさんありました！

近年はニトリやパルコ、講談社などの企業がゲーム業界に参戦する流れもあり、ゲームは徐々に業界を超えて広がりを見せています。会場で販売されているグッズもアパレル系が人気だったりと、ゲームはいまやライフスタイルを形作る大切な要素のひとつとして、多くの人に愛されているのだと感じました。

今回は、回ったブースの中から気になったところをピックアップして紹介します！

まずは気になっている新作ゲームの試遊へ。

バンダイナムコエンターテインメントブースでは、『ワンス・アポン・ア・塊魂』の試遊をすることに。ここは入口から王子たちがダンスでお出迎えしてくれる神対応でした。

懐かしさに泣きそうになりながら、いざ試遊台へ。今回はムカシニホンというステージをセレクト。ほかにも、古代ギリシャや大航海時代など様々な時代のステージにタイムスリップすることが可能だそうです。綺麗な映像と、あの頃と変わらぬ独特の世界観が合わさって「令和の塊魂だ……」と、感動しながらも順調に建物をぐるぐると塊にしていきます。

今回から新たな要素が追加され、フィールド上でさまざまなアイテムを拾い、好きなタイミングで使用することが可能です。私が拾ったアイテム「ロケット」は、王子ダッシュのような状態が一定時間続くもので、爽快感MAX。あっという間に30ｍの塊が完成しました。

久しぶりにプレイしましたが、操作がシンプルなので試遊時間内でも思い切り楽しむことができるのも『塊魂』の魅力ですよね。発売されたら、丸1日無心でごろごろ塊を作り上げたいと思います。

続いて、セガ／アトラスブースの「龍が如く」シリーズの試遊へ。こちらではシリーズ最新作『龍が如く 極3／龍が如く3外伝 DarkTies』の試遊が楽しめます。登場人物のひとりである峯の背景を深く知ることができる本作に、いまからわくわくが止まりません。

試遊では『龍が如く 極3３／龍が如く3３外伝 DarkTies』のどちらかを選ぶのですが、私は沖縄の街並みをお散歩したかったので『龍が如く 極3』をセレクト。シリーズファンには馴染み深いバトルパートもしっかりありつつ、沖縄を満喫できました。

また、OKAサーファーに乗ることができるようになっていることにもびっくり。街歩き活動がさらに捗りそうです。

時間がなく今回は体験できなかったのですが、本作にはカラオケやプリントサークルなど楽しいコンテンツも引き続きたくさんあるとのことだったので、実際にプレイするのがいまから楽しみですね。

ブース横には神室町も登場！ そこに、以前オーディションで仲良くなった久ちゃんと高森りおちゃんがT-SETのコスプレで楽しんでおり、嬉しい再会を果たしました。2人はもちろん、全員愛のあるコスプレでとても素敵でした。

ほかにも見どころは盛りだくさん。カラフルで可愛いモニターが大人気のPixioブースでは、羽のついた可愛いモニターや推し色ゲーミング部屋が展示されていたりーー。

XEO LABブースにある『XEO POD』で近未来を感じたりーー。

DELEブースで超リアルなレーシング体験をしたりーー。

ひとつの記事では書き切れないのですが、インディーゲームもたくさん面白いタイトルがありました。試遊したなかで最も気になったのは『KILLA』という推理アドベンチャーゲームです。

復讐のために犯人を捜すゲームのようなのですが、アートワークの可愛さと装飾の不穏さに心惹かれて試遊をしました。このように、いままで知らなかった素敵なゲームに出会えるのも、ゲームショウの醍醐味ですよね。

最後にご紹介するのは、MCでお世話になったOMEN＆HyperXブース。

ブースでは展示だけでなく、イベントやガチャコーナーもあり大盛況でした。

今年も時間いっぱい東京ゲームショウを楽しんだ私なのでした。来年はなんと5日間の開催だそうで、さらなる盛り上がりを見せるのでは……と、いまからわくわくしています。来年も元気に参加できるよう、日々健康に気を付けようと思いました。

（文＝十束おとは）