任期満了に伴う岡山市長選挙は、きのう(5日)投開票が行われ、現職の大森雅夫氏が4回目の当選を果たしました。4期目の大森市政に求めることは？街の声を聞きました。

【写真を見る】【岡山市長選挙】現職の大森雅夫氏が4回目の当選 市民が4期目の大森市政に求めることは？「初心に戻って、緊張感を持って」

現職と新人3人による選挙戦となった岡山市長選挙は、現職の大森雅夫氏が約8万9千票を獲得し、4回目の当選を決めました。

（大森雅夫氏）

「思った以上に厳しい選挙でした。これからの4年間、きょうの喜びを胸に思う存分走って行こうと思います。よろしくお願いします」

一夜明け、約80人の職員などが出迎える中、市役所に登庁した大森氏。選挙管理委員会の委員長から当選証書を受け取り、4期目への決意を新たにしていました。



（大森雅夫氏）

「私は初心に戻って、緊張感を持ってやっていく。期待を裏切らないように4期目の4年間、思う存分仕事をしてまいりたい」

4期目の大森市政について街の声は？

続投が決まった大森市長に街の声は・・・



「今までやっていることがまあそこそこ楽しそうなんで、次も何かやってくれそうかなという気がします」

「期待・・・は難しいかな。あまり無駄遣いをしてほしくないと思います」



また、4期目の大森市政で実現してほしい政策については・・・



「やっぱり岡山をもっと活性化してもらいたい。観光とか言っている割にトイレとかあんまり・・・『えっ？』みたいな」



「私、子どもがいてひとり親なので、『よし出かけよう！』となったときにどうしても行ける場所と言ったら、イオンになっちゃうと思うので、子どもが自然と戯れられるような所があってくれたら」



地域活性化を求める声が多い中、今回の選挙戦で大きな争点の一つになったのが、まちづくりについてでした。現在、市が北区野田に建設を計画している新アリーナについては・・・

「アリーナはほしいですよ。ほしいですけれど、市役所を作らずアリーナを作ればよかったんですよ」



「アリーナも皆さんスタジアムと勘違いしているんじゃないかなと思うところがある。私個人的には『アリーナよりスタジアムじゃない？今は』と思っています」



一方、大森氏は、けさ出演したRSKの番組で、今後の岡山市の未来を考えても必要な施設であると訴えました。



（大森雅夫岡山市長）

「アリーナ整備をしていけば、もちろん岡山市民の心躍ることもあるんですが、多くの人が他県からこのアリーナに来ていただく、経済効果も非常に大きいんじゃないかなと」

大きな転換点を迎えている政令市・岡山。そのかじ取り役として4期目を迎える大森氏の手腕が注目されます。