Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日(土)0時から10月6日(月)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭 先行セール」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、SONYやBose、JBLなど、テレビの“音”を底上げするサウンドバー／テレビ用スピーカーがお得に登場しています。

「FUNLOGY Soundbar」が9,970円とセール特価！ 総合出力100Wで低音から高音までリアルな音を再現

FUNLOGY Soundbar（スピーカー/サウンドバー）【VGP2024受賞 / Bluetooth対応/テレビ用/スマホ/ワイヤレス/ホームシアター/ARC/HDMI ケーブル付属/日本ブランド】 (ブラック) 9,970円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

ソニー(SONY) サウンドバー HT-S100F 【100W/ハイパワー/フロントサラウンドサウンド/テレビ用/Bluetooth対応】 12,627円 （19％オフ） Amazonで見る PR PR

ヤマハ(YAMAHA) コンパクトサウンドバー SR-C20A 横幅60cm PC ゲーム スピーカー Bluetooth対応 テレビ/パソコン/スマホ ブラック 15,470円 （15％オフ） Amazonで見る PR PR

デノン サウンドバー デュアルサブウーハー内蔵/Dolby Atmos/ 6スピーカーユニット搭載/テレビ用/HDMI 2.1ケーブル付属/eARC/Bluetooth対応/DHT-C210K ブラック 18,800円 （16％オフ） Amazonで見る PR PR

Amazon Fire TV Soundbar Plus（2024年発売） | 言葉が聞き取りやすい | サウンドバー/スピーカー | 3.1ch | Dolby Atmos | Bluetooth対応 24,800円 （29％オフ） Amazonで見る PR PR

Bose TV Speaker テレビスピーカー Bluetooth 接続 59.4 cm (W) x 5.6 cm (H) x 10.2 cm (D) 2.0 kg ブラック 30,828円 （7％オフ） Amazonで見る PR PR

ソニー(SONY) サウンドバー HT-B600 BRAVIA Theatre Bar 6 45,000円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

コンパクトなボディで迫力のサウンドが楽しめるソニーのサウンドバー「HT-S2000」が26％オフ！

ソニー SONY 3.1ch サウンドバー DolbyAtmos対応 HT-S2000 eARC/Bluetooth対応 52,800円 （26％オフ） Amazonで見る PR PR

ゼンハイザー(Sennheiser) AMBEO Soundbar Mini アンビオ サウンドバー ミニ 7.1.4ch Dolby Atmos 内蔵デュアルサブウーファー コンパクト 62,000円 （53％オフ） Amazonで見る PR PR

JBL BAR 800 Dolby Atmos 5.1.2ch 720W サウンドバー ワイヤレス サラウンド eARC HDMI Wi-Fi リアスピーカー & ワイヤレスサブウーファー JBLBAR800PROBLKJN 69,990円 （30％オフ） Amazonで見る PR PR

JBL BAR 1000 サウンドバー/7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンド/Dolby Atmos/DTS:X/eARC対応/ブラック JBLBAR1000PROBLKJN 大 86,164円 （38％オフ） Amazonで見る PR PR

ソニー(SONY) サウンドバー HT-A8000 BRAVIA Theatre Bar8【Dolby Atmos・DTS:X対応/360立体音響/11スピーカーユニット搭載/テレビ用/HDMI 2.1ケーブル付属/eARC/Bluetooth対応】 104,499円 （27％オフ） Amazonで見る PR PR

Sonos Arc Ultra 【家電批評2025年4月号サウンドバー(20万以下) BEST BUY 受賞】アークウルトラ プレミアムサウンドバー Sound Motion™テクノロジー AIスピーチエンハンスメント Dolby Atmos対応 9.1.4 サラウンド 空間オーディオ体験 Amazon Alexa Apple Air Play 2, Bluetooth5.3 対応 ブラック 114,909円 （23％オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年10月6日18時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

