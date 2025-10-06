AnkerからBoseまで。“いい音のある生活”を叶えるサウンドバーがAmazonプライム感謝祭で値下げ中
Amazon（アマゾン）では、2025年10月4日(土)0時から10月6日(月)23時59分まで「Amazonプライム感謝祭 先行セール」を開催中。
セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物でポイント還元率がアップするほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！
現在、SONYやBose、JBLなど、テレビの“音”を底上げするサウンドバー／テレビ用スピーカーがお得に登場しています。
「FUNLOGY Soundbar」が9,970円とセール特価！ 総合出力100Wで低音から高音までリアルな音を再現
FUNLOGY Soundbar（スピーカー/サウンドバー）【VGP2024受賞 / Bluetooth対応/テレビ用/スマホ/ワイヤレス/ホームシアター/ARC/HDMI ケーブル付属/日本ブランド】 (ブラック)
9,970円
（23％オフ）
ソニー(SONY) サウンドバー HT-S100F 【100W/ハイパワー/フロントサラウンドサウンド/テレビ用/Bluetooth対応】
12,627円
（19％オフ）
ヤマハ(YAMAHA) コンパクトサウンドバー SR-C20A 横幅60cm PC ゲーム スピーカー Bluetooth対応 テレビ/パソコン/スマホ ブラック
15,470円
（15％オフ）
デノン サウンドバー デュアルサブウーハー内蔵/Dolby Atmos/ 6スピーカーユニット搭載/テレビ用/HDMI 2.1ケーブル付属/eARC/Bluetooth対応/DHT-C210K ブラック
18,800円
（16％オフ）
Amazon Fire TV Soundbar Plus（2024年発売） | 言葉が聞き取りやすい | サウンドバー/スピーカー | 3.1ch | Dolby Atmos | Bluetooth対応
24,800円
（29％オフ）
Bose TV Speaker テレビスピーカー Bluetooth 接続 59.4 cm (W) x 5.6 cm (H) x 10.2 cm (D) 2.0 kg ブラック
30,828円
（7％オフ）
ソニー(SONY) サウンドバー HT-B600 BRAVIA Theatre Bar 6
45,000円
（26％オフ）
コンパクトなボディで迫力のサウンドが楽しめるソニーのサウンドバー「HT-S2000」が26％オフ！
ソニー SONY 3.1ch サウンドバー DolbyAtmos対応 HT-S2000 eARC/Bluetooth対応
52,800円
（26％オフ）
ゼンハイザー(Sennheiser) AMBEO Soundbar Mini アンビオ サウンドバー ミニ 7.1.4ch Dolby Atmos 内蔵デュアルサブウーファー コンパクト
62,000円
（53％オフ）
JBL BAR 800 Dolby Atmos 5.1.2ch 720W サウンドバー ワイヤレス サラウンド eARC HDMI Wi-Fi リアスピーカー & ワイヤレスサブウーファー JBLBAR800PROBLKJN
69,990円
（30％オフ）
JBL BAR 1000 サウンドバー/7.1.4ch完全ワイヤレスサラウンド/Dolby Atmos/DTS:X/eARC対応/ブラック JBLBAR1000PROBLKJN 大
86,164円
（38％オフ）
ソニー(SONY) サウンドバー HT-A8000 BRAVIA Theatre Bar8【Dolby Atmos・DTS:X対応/360立体音響/11スピーカーユニット搭載/テレビ用/HDMI 2.1ケーブル付属/eARC/Bluetooth対応】
104,499円
（27％オフ）
Sonos Arc Ultra 【家電批評2025年4月号サウンドバー(20万以下) BEST BUY 受賞】アークウルトラ プレミアムサウンドバー Sound Motion™テクノロジー AIスピーチエンハンスメント Dolby Atmos対応 9.1.4 サラウンド 空間オーディオ体験 Amazon Alexa Apple Air Play 2, Bluetooth5.3 対応 ブラック
114,909円
（23％オフ）
