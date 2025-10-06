【新発売】“カジッて”楽しむ新感覚！ ロッテ「カジッテ！」が想像以上においしかった
みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。
みなさんは仕事の休憩中や、小腹が空いた時にどんなものを食べていますか？
私はグミをよく食べることが多いのですが、今回気になるグミが新発売されたので、早速ご紹介します！
■フルーツの香りがふわっと広がる新作グミ「カジッテ！」
9月16日に新発売した「カジッテ！」は、グレープ＆マスカットと、ミカン＆レモンの2種類の味わい。
袋を開けた瞬間に広がるジューシーで甘い香りに、思わずテンションが上がります。
実際に食べてみると、しっかりとしたハードな食感。噛むほどに果実感が口いっぱいに広がり、クセになるおいしさです。
ちなみにグレープ＆マスカットはグレープ果汁・果肉11%、マスカット果汁6%、ミカン＆レモンは3％の果汁が入っているそう。
さらにゼリーのまわりには、甘酸っぱいパウダーがまぶされていて、口に入れた瞬間のアクセントが絶妙！ ほんのり感じる甘味と酸味のバランスがたまりません。
パッケージの上部にはジッパーがついているので、持ち運びにもとても重宝します。仕事の合間や移動中など、ちょっとしたおやつタイムにもぴったりです。
■口いっぱいに広がる果実感をぜひ堪能してみて
「カジッテ！」は、9月16日からコンビニや駅売店にて発売しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
（えりか）