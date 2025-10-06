【新発売】“カジッて”楽しむ新感覚！　ロッテ「カジッテ！」が想像以上においしかった

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

みなさんは仕事の休憩中や、小腹が空いた時にどんなものを食べていますか？

私はグミをよく食べることが多いのですが、今回気になるグミが新発売されたので、早速ご紹介します！

■フルーツの香りがふわっと広がる新作グミ「カジッテ！」

9月16日に新発売した「カジッテ！」は、グレープ＆マスカットと、ミカン＆レモンの2種類の味わい。

袋を開けた瞬間に広がるジューシーで甘い香りに、思わずテンションが上がります。

実際に食べてみると、しっかりとしたハードな食感。噛むほどに果実感が口いっぱいに広がり、クセになるおいしさです。

ちなみにグレープ＆マスカットはグレープ果汁・果肉11%、マスカット果汁6%、ミカン＆レモンは3％の果汁が入っているそう。

さらにゼリーのまわりには、甘酸っぱいパウダーがまぶされていて、口に入れた瞬間のアクセントが絶妙！ ほんのり感じる甘味と酸味のバランスがたまりません。

パッケージの上部にはジッパーがついているので、持ち運びにもとても重宝します。仕事の合間や移動中など、ちょっとしたおやつタイムにもぴったりです。

■口いっぱいに広がる果実感をぜひ堪能してみて

「カジッテ！」は、9月16日からコンビニや駅売店にて発売しているので、気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！

（えりか）