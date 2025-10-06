Image: Amazon

いいもん見つけちゃった。

大画面iPhoneは欲しいけど、iPhone Airはちょっと高くないか？ みたいなニーズありません？

まさに僕がそこで迷っていて、最新モデルにこだわらなくていいなら、iPhone 16 Plusもアリだよなぁ…。って悩んでいたところ、見つけちゃった。

iPhone 16 Plus、ストレージ256GBのモデルが14万4800円！ しばらく在庫切れだったのですが、このタイミングで謎の復活劇です。

これ金額だけ見ると、アップルストアの価格改定後と同額（アップルストアはiPhone 17登場タイミングで値下げされました）ですけど…

Amazonで買えばポイントが1,448pt付くんだなぁ！

ちっさい？ 確かにささやかなポイ活ですけど、アップルストアはポイント付きませんからね！

このもらったポイントでケースや保護フィルムくらい買える計算ですし、いまAmazonはポイントアップキャンペーンもやっているので、お得度はさらに（ちょっぴりだけど）高めなんです。

最新のiPhone Airと比べると、性能的にはやはり及びません。それは事実。

だけど、コスパ重視で画面の大きさ一点勝負するなら、今iPhone 16 Plusを選ぶという選択肢は除外してはいけない気がしてならないのです。

