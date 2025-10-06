Awich×ALI、劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編主題歌「黄金の彼方」リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Awich×ALIによる、劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編の主題歌「黄金の彼方」が、10月8日に配信リリースされることが決定した。

■フィナーレに向かう作品の最終章をドラマチックに彩る「黄金の彼方」

原作がシリーズ累計3,000万部を突破し、『マンガ大賞 2016』第1位や『第22回手塚治虫文化賞』マンガ大賞など数多くの賞に輝いている人気TVアニメ『ゴールデンカムイ』。その最終章がいよいよTOKYO MX他にて2026年1月より放送。

それに先駆け、2025年10月10日に劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】および【後編】が全国の劇場にて公開となる。

日本のヒップホップ界を牽引し、海外でも精力的に活動を広げるラッパーAwichと、『ゴールデンカムイ』TVアニメシリーズファンにはおなじみとなった第四期のオープニングテーマ「NEVER SAY GOODBYE feat. Mummy-D」を担当したALIによる主題歌「黄金の彼方」。

両者のボーカルの掛け合いが、フィナーレに向かう作品の最終章をドラマチックに彩る。

■リリース情報

2025.10.08 ON SALE

Awich × ALI

DIGITAL SINGLE「黄金の彼方」

■映画情報

劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【前編】

10月10日（金）公開

劇場先行版『ゴールデンカムイ』札幌ビール工場編【後編】

10月31日（金）公開

■関連リンク

TVアニメ『ゴールデンカムイ』番組サイト

https://www.kamuy-anime.com/

Awich OFFICIAL SITE

https://awich098.com/

ALI OFFICIAL SITE

https://alienlibertyinternational.com/