King & Prince¡¢2¿ÍÂÎÀ©½é¤Î¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤ò°ìÉô¸ø³«
King & Prince¤ÎBlu-ray¡õDVD¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù¡Ê10·î22Æü¥ê¥êー¥¹¡Ë¤è¤ê¡¢¥Ä¥¢ー¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¤Î¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¢£¥Ä¥¢ー¤ÎÀ©ºî²áÄø¤äÉñÂæÎ¢¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü
¡ØDocumentary of King & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ ARENA¡õDOME¡Ù¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥È±ÇÁü¤Ï¡¢º£¥Ä¥¢ー¤ÎÀ©ºî²áÄø¤äÉñÂæ¤ÎÎ¢Â¦¡¢¤½¤·¤Æ¥á¥ó¥Ðー¤ÎÁÛ¤¤¤Ê¤É¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤ÎÆâÍÆ¡£¤½¤Î°ìÉô¤¬³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¥Æ¥£¥¶ー±ÇÁü¤â¤â¤Á¤í¤óÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢ÀèÆü²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡ÖËÍ¤Î¥ï¥ë¥Ä¡×¤Ï¡¢2024Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿King & Prince¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥êー¥Ê¥Ä¥¢ー¡ØLIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～¡Ù¤Ë¤Æ¡¢King & Prince¤¬2¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤Æ½é¤á¤ÆÈäÏª¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡£¥Æ¥£¥¢¥é¡Ê¥Õ¥¡¥ó¤Î¸Æ¾Î¡Ë¤«¤é¤Ï¡ÖKing & Prince¤Î²Î¤ò²Î¤¤Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤²Î¤¬Áý¤¨¤¿¡×¡Ö²¿²óÊ¹¤¤¤Æ¤â¥¦¥ë¥¦¥ë¤·¤Á¤ã¤¦¡×¤Ê¤É²¹¤«¤¤¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ë°î¤ì¤¿¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢º£¥Ä¥¢ー¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡ÖLOVE HACKER¡×¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØRe:ERA¡Ù¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¤¥ÖËÜÊÔ¤Ç¤Ï¡¢±§ÃèÉþ¤Î¤è¤¦¤Ê°áÁõ¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À±ÊÀ¥¤È¹â¶¶¡Ê¡Ö¹â¡×¤Ï¡¢¤Ï¤·¤´¤À¤«¤¬Àµ¼°É½µ¡Ë¤¬¥Éー¥à¤Î¿¿¤óÃæ¤Ë¤¢¤ë±ß·Á¥¹¥Æー¥¸¤«¤éÅÐ¾ì¤·¡¢Åìµþ¥Éー¥à¤¬±§Ãè¶õ´Ö¤È²½¤¹ÁÔÂç¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Ç¡¢¥Æ¥£¥¢¥é¤ò°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡ÖI MY ME MINE¡×¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹±ÇÁü¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿É½¸½ÎÏ¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Ì¥Î»¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡ÖMC¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È¡×¥Æ¥£¥¶ー¤Ç¤Ï¡¢Áê»×Áê°¦¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î²ñÏÃ¤Ë¡¢¡ÖåºÎï¤Ê´é¤ÇÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÊ¢¶ÚÊø²õ¤¹¤ë¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Á´37¸ø±é¤ÎMC¤ò¸·Áª¤·¤¿¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥È±ÇÁü¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î3»þ´Ö±Û¤¨¤ÎÄ¶ÆÃÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤Ë´üÂÔÅÙ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2025.10.22 ON SALE
Blu-ray¡õDVD¡ØKing & Prince LIVE TOUR 24-25 ～Re:ERA～ in DOME¡Ù
