【4日間限定】秋の庭園×キャンドルナイトイベント（函館市）
2025年10月31日（金）、11月1日（土）、11月8日（土）、11月15日（土）の4日間、『HAKODATE 海峡の風』にて『キャンドルナイト』が開催されます。画像：野口観光マネジメント株式会社
当日は、1階の売店・ラウンジの電気を少量だけ灯し、屋内から外を眺められるよう、キャンドルが設置されます。
『HAKODATE 海峡の風』の敷地内にある和庭園『松岡庭園』は、明治から大正にかけて、函館の実業家 松岡陸三氏が、1924年（大正13年）に築いた日本庭園をそのまま保存した“銘庭”。
函館市内でもここまで大きな庭園があるのは『HAKODATE 海峡の風』のみ。そんな庭園にキャンドルが灯されます。
さらに、開催初日の10月31日（金）は、ハロウィンの特別仕様の開催となります！詳細情報
キャンドルナイト
開催日：2025年10月31日（金）、11月1日（土）、11月8日（土）、11月15日（土）
開催時間：19:00～21:00
開催場所：北海道函館市湯川町1-18-15 HAKODATE 海峡の風
※雨天・荒天の際は中止になる場合もあります
キャンドルは、従業員の手作りなんだとか。
紅葉が色づき見頃となる時期、秋の夜長をキャンドルに照らされた庭園を見ながら楽しんでみてはいかがでしょうか◎文／北海道Likers
【画像・参考】【HAKODATE海峡の風】秋の夜を彩るキャンドルナイト開催 - PR TIMES
※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。