松村沙友理、ドラマ撮影本番中にガチ寝 共演者が暴露「一向に起きてこなくて（笑）」
俳優の松村沙友理と白洲迅が6日、都内で行われた「Lemino」オリジナルドラマ『今日もふたり、スキップで』のプレミアム上映会イベントに登場した。ドラマの撮影中に松村が寝てしまったというエピソードを明かした。
【全身ショット】可愛すぎる！ふんわりブルーのワンピで登場したさゆりんご
イベントで印象的なシーンを聞かれた白洲は、「寝ていて起きるというシーンで松村さんが本当に寝ていたんです（笑）」と暴露。「スタートかかっても（松村が）一向に起きてこなくて（笑）。スタッフと僕がくすくす笑ってて…」と思い出し笑い。
直後に起きたそうだが「すみません、寝てました」と正直に謝罪。「本番でみんなに見られながらすやすや寝てしまって…。（白洲は）寝たことないっておっしゃってて。私はすごい寝ちゃうんですよ」と松村。白洲は「ほほ笑ましい顔で寝顔を見ていましたよ」と振り返っていた。
本作は、Xで人気となったエッセイ『今日もふたり、スキップで 〜結婚って“なんかいい”』（著：ものすごい愛／大和書房刊）が原案。ドラッグストアで働く妻（松村）とWEBエンジニアの夫（白洲）は、結婚して3年、毎日幸せに暮らしている。アイスを食べながら深夜の街をあてもなく散歩したり、着心地が良すぎるトレーナーを取り合う。寝相の悪い妻と一緒に寝るために最高のマットレスを探し求める夫は、妻のことが大好きすぎる義理の両親から大歓迎されている。うまくいく日もいかない日も、愛する人との暮らしの中でふいに生まれる「なんかいい」瞬間を大切に生きる夫婦の物語。
