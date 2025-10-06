サッカー日本代表は6日、国際親善試合2試合（10日パラグアイ戦、14日ブラジル戦）に向けた合宿を千葉市内でスタートさせた。

初日は一部の欧州組を除く12選手が参加。ピッチで円陣を組んだ後、DF長友佑都（FC東京）ら国内組5選手が元気に約1時間の軽めのメニューで汗を流した。

エネルギーは満タンだ。前回ブラジルと対戦した22年6月の親善試合の前は、不安で眠れる夜を過ごしたという。

「Jリーグであまりいいパフォーマンス出せていなくて。ホテルで、この状態でビニシウスを止められるのか不安が過ったことを鮮明に覚えている」

だが、前回の代表活動となった9月の米国遠征から帰国後、所属のFC東京でパフォーマンスを上げて今活動に勇躍乗り込んできた。その表情は自信にみなぎっていた。

「今回もう明らかにあの時とコンディションも上げている。状態もいいし、Jリーグでのパフォーマンスはまだまだ自分は満足いかないけど、出せているので。出番が来たら前回以上にやれると思っている」

前人未到のW杯5大会連続出場に向け「相手が強くなればなるほど自分の守備の力が必要になる」と言い続けてきた。今回のブラジル戦は、それを見せる格好の場となるか。39歳の練達のDFは腕をぶし、自分の名前を呼ばれることを待ち望んでいる。