自民党の新たな政調会長に、総裁選で高市新総裁と戦った小林鷹之氏が内定しました。また、総務会長には有村治子・元少子化担当相が内定するなど“高市流”人事が見えてきました。

■党四役が内定 鈴木氏、小林氏、有村氏、古屋氏を起用

6日朝、自民党本部に送られた複数の胡蝶蘭（こちょうらん）。自民党の新たなリーダーとなった高市新総裁への祝いの花です。決選投票で決着した4日の総裁選。

高市新総裁

「私は約束を守ります。働いて、働いて、働いて、働いて、働いてまいります」

約70年の自民党の歴史で、初めての女性総裁誕生となりました。ただ、就任3日目の6日は、朝からその姿を見せず…。

記者

「赤坂議員宿舎の中で人事構想を練っているものとみられます」

高市総裁“最初の大仕事”が、解党的出直しを図る自民党の役員人事。6日午後3時ごろ、高市総裁は自身のSNSを更新しました。

高市総裁

「明日は自民党総務会で正式に党主要役員人事を決定して頂きます」

高市総裁は、党役員に起用する議員に電話で内示を行いました。

党運営の中心となる重要な4つのポスト、党四役。

要となる幹事長には、麻生派に所属するベテラン、鈴木俊一総務会長が内定。

そして高市総裁周辺によると、政調会長には総裁選を共に戦った小林鷹之氏。

総務会長には、高市氏の推薦人を務めた有村治子・元少子化担当相が内定しました。

選対委員長は古屋圭司・元国家公安委員長が内定しています。

総裁選を戦った小林氏以外の3人も、党の要職や閣僚への起用が検討されているということです。

複数の関係者によると、決選投票で“高市支援”に回った茂木氏は外相に名前が浮上。安倍政権時代に外相を務め、トランプ大統領からは“タフネゴシエーター”、つまり「手強い交渉相手」と言われたことも。

今月下旬の日米首脳会談に向け、その手腕に期待しているとみられます。

■麻生氏と榛葉氏、水面下で調整か

少数与党の自民党。重要となるのが野党との連携です。

高市総裁は新政権発足にあたり、連立の枠組み拡大に意欲を示しています。そこに6日、気になる動きが…。

国民民主党の榛葉幹事長が、高市総裁の“後見人”麻生最高顧問の事務所を訪れ会談したのです。

約20分間、麻生氏と榛葉氏が今後の連携について、水面下での調整を行ったものとみられます。

一方、立憲民主党は…。

立憲民主党 安住幹事長

「裏金議員の人たちが復活して、昔の政治の悪い部分が戻ってくるって話。我々はそれは黙ってないから」

高市総裁が、派閥のいわゆる裏金問題で収支報告書に不記載があった議員らを登用する考えを示したことを批判しました

◇

野党との連携はどう進めるのか。

高市・新執行部は、7日に正式スタートする予定です。