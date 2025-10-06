演歌歌手・市川由紀乃が６日、都内で「市川由紀乃 リサイタル２０２５『新章』」を開催した。

市川にとっては２年ぶりのリサイタルで、「復帰させていただいて、ファンの前にこうやって立たせていただいていることに喜びをかみしめています」と笑みを見せた。

昨年６月に卵巣腫瘍の疑いのため検査を行い、７月末に卵巣がんステージ１と判明し手術。今年３月に歌手活動を復帰させた。「抗がん剤の後遺症で、手足の指のしびれが残っていますが、先生もいつかしびれは取れるとおっしゃってくれているので、このしびれも前向きにとらえていこうと思っています」と話した。



ステージでは最新シングル「朧」や「雪恋華」といったオリジナル曲のほか、「ちあきなおみの歌の世界」と題して、「かもめの街」「ルージュ」などのカバー曲も披露した。市川は「はじめて挑戦する曲ばかり。今日のために練習を重ねてきました」と語った。

リサイタルのタイトル「新章」は市川が「新たな歌手人生のはじまりの決意を示したかった」とう思い考えたもの。２１曲を熱唱し、１５００人のファンを魅了した市川。「去年のいまごろは抗がん剤治療をしていて、実際に戻れるのかと考えていた。それが１年後、こうやってリサイタルを開催できているのは奇跡のよう。新しい市川由紀乃を見せていきたい」と話した。