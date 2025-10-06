サッカー日本代表は６日、国際親善試合パラグアイ戦（１０日、パナスタ）、ブラジル戦（１４日、味スタ）に向け千葉県内で合宿をスタートした。

この日は全員が揃っていない中、ＤＦ長友佑都（ＦＣ東京）、ＤＦ望月ヘンリー海輝、ＭＦ相馬勇紀（ともに町田）ら国内組がピッチ上でトレーニングを行い、ＭＦ堂安律（Ｅフランクフルト）、ＭＦ中村敬斗（スタッド・ランス）らは室内で調整した。

練習後、取材に応じた長友は「パラグアイも力はあると思うが、ブラジル戦は本当の意味で世界のトップとの差、自分たちの位置が今回、測れるのでは」と、Ｗ杯優勝を目標に掲げる中で現在地を知るゲームとなると強調した。

そのブラジルとの直近の対戦は、０―１で敗れた２０２２年。長友は「（ブラジルに）自分自身も勝ったことがないし毎回コテンパンにされて、前回は０―１だったが、実際に内容を見たらもっと開きがあった」と振り返った。

その上で「そういった意味ではもう球際のところで負けるなと。圧倒的に球際のところで負けて、個の力で負けてやられているので。そこはやっぱり今一度みんなで戦わなきゃいけないし、Ｗ杯優勝を考えるとそういうところでも勝っていかないと難しいのではないかと思う」と訴えた。