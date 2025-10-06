子猫のむうちゃんが紙袋で遊ぶ様子が可愛すぎると話題になっています。動画には「めっちゃかわいい！」「子猫って最強の癒しよなー」等のコメントが寄せられ200万回以上再生されているようです。

【動画：紙袋の中に隠れる子猫→飼い主さんが指を出すと…】

紙袋からアタック！

TikTokアカウント「むう」に投稿されたのは、ミヌエットの子猫のむうちゃんと飼い主さんが遊んでいた時の様子です。むうちゃんは、紙袋の中に隠れて飼い主さんの指をねらっていたそう。

突如、紙袋の中からアタックして飼い主さんの指をかぷっとくわえるむうちゃん。アタックした後は、後ずさってまた紙袋に戻っていったそう。

紙袋で遊ぶむうちゃん

むうちゃんは、紙袋の中にすっぽりおさまって隠れているつもりの様子だったのだとか。その後もむうちゃんは、何度も紙袋から飼い主さんの手にじゃれついては、紙袋に戻るのを繰り返して遊んでいたそう。

紙袋の中から飼い主さんのことを見ている様子もとても可愛かったといいます。元気いっぱいなむうちゃんのご紹介でした。

さらに投稿をご紹介

ミヌエットの子猫のむうちゃんのキュートな姿は他にも投稿されているようです。2025年に生まれたというむうちゃん。他の投稿では、3ヵ月になったむうちゃんの日常のワンシーンが投稿されています。

飼い主さんの膝の上にちょこんと座ったり、仰向けで気持ちよさそうに寝ているシーンも。可愛い姿をたくさん見せてくれるむうちゃん、これからも多くの人を癒してくれそうですね。

最初にご紹介した投稿は200万回以上再生され「めっちゃかわいい！」「子猫って最強の癒しよなー」「むうちゃん見てると癒される」「一々袋に戻るの可愛すぎやわw」等のコメントが寄せられ、むうちゃんの可愛さに悶絶してしまう人が続出したようでした。

TikTokアカウント「むう」では、ミヌエットの子猫のむうちゃんの可愛らしい姿がたくさん投稿されています。遊んでいる姿や寝ている姿など、キュートなむうちゃんから目が離せなくなると話題です。

写真・動画提供：TikTokアカウント「むう」さま

執筆：春野 りん

編集：ねこちゃんホンポ編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。