倖田來未、アクロバティックなオフショで美ボディ全開「本当に40代ですかー？」「宇宙でいちばんかわいい」
歌手の倖田來未が6日までにインスタグラムを更新。ライブのリハーサルを行うオフショットを多数公開すると、ファンから称賛が集まった。
【別カット】倖田來未のカッコいい側転（ほか8枚）
倖田は「京王アリーナ10/18.19 初日まであと13日！ うそでしょー！！！？！ やばい！！もう時間がないーーーって！ リハーサル気張っていきます あの頃のまま、いろいろお送りしようと思います。笑笑 きゃーーーあの頃のあたしやってんなー そりゃ筋肉痛なるわ」とつづり、ツアー「KODA KUMI 25th ANNIVERSARY TOUR 2025 〜De-CODE〜」のリハーサルをするオフショットをアップ。
写真には側転したり高くジャンプしたりとアクロバティックに動く様子や、引き締まったくびれと腹筋が写っており、40代とは思えない美ボディが収められている。
インスタグラムでは度々美しいスタイルが話題になる彼女に、今回の投稿でも「くうちゃんのボディーラインがまぢで綺麗すぎる」「本当に40代ですかー？」「宇宙でいちばんかわいい」「すごいジャンプ」など、称賛の声が上がった。
■倖田來未（こうだ くみ）
1982年11月13日生まれ。京都府出身。2000年12月、1stシングル『TAKE BACK』でデビュー。2004年5月、11枚目のシングル『LOVE ＆ HONEY』がヒット。同シングル収録のアニメ『キューティーハニー』主題歌のカバー曲も注目を集めた。プライベートでは2011年12月にロックバンド「BACK-ON」メンバーのKENJI03と結婚。2012年7月に第1子男児を出産した。
引用：「倖田來未」インスタグラム（＠kodakumi_official）
