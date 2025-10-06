グラビアアイドルの髙野真央（22）が、2日に発売された「週刊少年チャンピオン」（秋田書店）に登場。規格外の「グラマラスボディ」を武器に、デビュー半年で初の少年誌表紙を飾った。



【写真】これが規格外の「グラマラス」半年で人気急上昇も納得！

髙野は今年3月に芸能界デビューしたばかりだが、その美貌と規格外のグラマラスボディで、約半年で知名度はうなぎ登り。公開されたカットでは、チューブトップ水着に身を包んでプールで弾ける笑顔を披露。黒のビキニでは大人っぽい微笑みを見せている。



少年誌初表紙を飾った髙野は自身のX（旧ツイッター）で「本日10/2発売の週刊少年チャンピオンの表紙巻頭に登場しています！少年誌初表紙です フリフリ可愛い系衣装と大人っぽい黒は初！！プール気持ちよかった～」とポスト。撮影のオフショットも大量のに投稿し、ファンからは「たかまおの魅力が世界中に知れ渡ってしまった」「こんなん誰だって好きやろ」「奇跡の可愛さを持ってる」と絶賛のコメントが多く寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）