黒木華がMV初出演 スピッツ新曲「灯を護る」ミュージックビデオが公開に
スピッツの新曲「灯を護る」のミュージックビデオが、スピッツ公式YouTubeチャンネルで公開された。47枚目となるシングル「灯を護る」は、同日0時に配信リリースされており、現在放送中のテレビアニメ『SPY×FAMILY Season 3』のオープニング主題歌として起用されている。
【動画】黒木華がMV初出演！スピッツ新曲「灯を護る」ミュージックビデオ
スピッツにとって同作は、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』主題歌「美しい鰭」以来、約2年半ぶりのシングルリリース。ミュージックビデオは、前作「美しい鰭」や映画『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』も手がけた松居大悟監督によるもの。今回は、閉園を迎えた遊園地を舞台に、最後の家族連れを見送って片付けをする女性スタッフを主人公に据え、静かに“祈るような歌”の世界観を描いている。ラストシーンでは、気丈に振る舞っていた女性がふと涙を見せる姿に寄り添うように、スピッツの演奏が夜の遊園地に浮かび上がる美しい映像で彩られている。
主人公の女性スタッフ役を演じたのは俳優・黒木華。ミュージックビデオへの出演は今回が初となり、その繊細な表現力が楽曲と映像の世界に新たな深みを与えている。
スピッツは9月17日にアルバム『ハチミツ 30th Anniversary Edition』をリリースしており、リマスター音源や過去ライブ映像などを収めたCD、Blu-ray、カセット、アナログ盤など多様な形態で展開されている。
【動画】黒木華がMV初出演！スピッツ新曲「灯を護る」ミュージックビデオ
スピッツにとって同作は、劇場版『名探偵コナン 黒鉄の魚影（サブマリン）』主題歌「美しい鰭」以来、約2年半ぶりのシングルリリース。ミュージックビデオは、前作「美しい鰭」や映画『劇場版 優しいスピッツ a secret session in Obihiro』も手がけた松居大悟監督によるもの。今回は、閉園を迎えた遊園地を舞台に、最後の家族連れを見送って片付けをする女性スタッフを主人公に据え、静かに“祈るような歌”の世界観を描いている。ラストシーンでは、気丈に振る舞っていた女性がふと涙を見せる姿に寄り添うように、スピッツの演奏が夜の遊園地に浮かび上がる美しい映像で彩られている。
スピッツは9月17日にアルバム『ハチミツ 30th Anniversary Edition』をリリースしており、リマスター音源や過去ライブ映像などを収めたCD、Blu-ray、カセット、アナログ盤など多様な形態で展開されている。