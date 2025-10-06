サッカー日本代表は６日、千葉市内で国際親善試合パラグアイ戦（１０日・パナスタ）、ブラジル戦（１４日・味スタ）へ向けて始動した。

この日はＧＫ大迫敬介、ＤＦ長友佑都、ＤＦ望月ヘンリー海輝、ＤＦ安藤智哉、ＦＷ相馬勇紀の国内組５人が外で練習を行い、海外組は室内での調整となった。約１時間の練習を終え、南米相手との２連戦に向けて、長友は「ブラジルだとレベルがもう一段、二段あがるので、今までのアジア予選とは違うサッカー、展開になるんじゃないかなと。ブラジルに攻め込まれたり、ボールを持たれるシーンもたくさんあるので、今までアジアでやってきた守備でしっかりやれるかどうか、そこは自分たちの位置であったり、このままでＷ杯優勝を狙えるのかというところで図れる部分ではあると思います」と気を引き締めた。

長谷部コーチからの愛のある厳しいゲキにプレーで応えることも誓った。５日の取材会で、長友について同コーチは「日本代表チームで非常に大きな存在だと日々感じてます。ただ、彼に厳しく言えるのは自分しかいない。毎回合宿のたびに、彼には厳しい言葉をかけています。Ｊリーグのプレーもチェックしますし、その時にバックパスが多かったら、もっと前にプレーしなきゃダメだみたいな話もしました。Ｗ杯メンバーに入るために、彼はもっともっとやらなければいけない。それはピッチの上で。それは言い続けています」と話していた。

そのことについて聞かれると、長友は「なかなか言ってくれる人が少なくなってくる。長谷部さんはズバズバ、僕に言ってくるので。全然ダメだと、普通に言ってくるので。でも本当に貴重な存在でありがたい。今回も会いましたけど、全然まだまだだと、もっと上げないとと言われたので、貴重な存在でありがたいです」と感謝。それでも、その言葉が燃料になっているのではと聞かれると「怒りにつながるので、怒りのパワーが一番強いんですよ。なにくその魂が。長谷部誠に認められるようにしっかりとパフォーマンスを出したいし、見せたい」と決意をにじませた。