¡¡¸µµÜºê¸©ÃÎ»ö¤Ç½°±¡µÄ°÷¤âÌ³¤á¤¿Åì¹ñ¸¶±ÑÉ×»á¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÇÛ¿®¤·¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿·ÁíºÛ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹Ö±é¤Î¿¿¤ÃºÇÃæ¤Ç¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÄÉ¤¦¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢ºÇÍÎÏ¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÊÁ°¤«¤é¡Ö1²ó¡¢2²ó¥Ñ¥¹¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾®Àô»á¤Ï´Ä¶Áê¡¢ÇÀÁê¤Î³ÕÎ½·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¼çÍ×³ÕÎ½¤äÅÞ»°Ìò¤Î·Ð¸³¤Ï¥¼¥í¡£Åì¹ñ¸¶»á¤Ï¡ÖÂè»°¼Ô¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞÁ´ÂÎ¤Î¤³¤È¡¢¾®Àô¤µ¤óËÜ¿Í¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢ºÇÅ¬¤ÊÁªÂò¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¤³¤ì¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡×¤È¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¹â»Ô¤µ¤ó¤¬¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¤«¡£¤³¤ì¤â·ë¹½¸«¤â¤Î¤Ç¤¹¤·¡£·ëÅÞ°ÊÍè70Ç¯¡¢½÷À¤ÎÁíºÛ¤¬½é¤á¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¤¤¤¦Îò»ËÅª¤Ê½Ö´Ö¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò¸ý¤Ë¡£¡Ö¸½¾ì¤òÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥ÓÃæ·Ñ¤â¸«¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤ò¤·¤Þ¤¹¤±¤É¡×¤ÈÉÕ¤±²Ã¤¨¤¿¡£
¡¡¼óÈÉ»ØÌ¾Áªµó¤Ç¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤¬¸õÊä¤ò°ìËÜ²½¤Ç¤¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¹â»Ô»á¤¬¼óÁê¤Ë½¢Ç¤¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¡£Åì¹ñ¸¶»á¤Ï¡È¹â»ÔÀ¯¸¢¡É²¼¤Î³°¸ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµì°ÂÇÜÇÉ¤Ë¶á¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¥È¥é¥ó¥×¤µ¤ó¤È¤Î´Ø·¸À¤â¤¤¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡£¤è¤ê¤Þ¤·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¿äÂ¬¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤Èµ÷Î¥¤¬¶á¤«¤Ã¤¿°ÂÇÜ¿¸»°¸µ¼óÁê¤¬¡¢¹â»Ô»á¤ò¹â¤¯Çã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤Ë¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤È¤·¤Æµó¤²¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¹â»Ô»á¤Ï¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¹Ô¤¦¡¢ÀÑ¶ËºâÀ¯ÇÉ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¡Ö¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤â¶²¤é¤¯¹â»Ô¤µ¤ó¤òÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤¢¤Þ¤êÀÑ¶ËºâÀ¯¤Ç¡¢ºâÀ¯½ÐÆ°¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¹ñºÄÅù¡¹¤¬¾å¤¬¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¶âÍø¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬¤É¤¦Æ°¤¯¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£