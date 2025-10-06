ギャル曽根、“和スイーツ風”絶品トーストアレンジを紹介「家で出てきたらヤバいよ」

ギャル曽根さんが、自身のYouTubeチャンネルに『【パーティー】みんなで推しの食べ方を持ち寄ってトーストアレンジ大会！第６弾!!』という動画を投稿。動画では、ギャル曽根さんがスタッフの方々と一緒に、食パンを使ったさまざまなアレンジメニューを紹介してくれました。今回はその中でも、ギャル曽根さんが“ずっと食べられる”と絶賛したレシピを紹介します！

【関連】 調味料を混ぜるだけ♪冷凍うどんの“韓国風”アレンジをギャル曽根も絶賛「この発想はなかった」

動画内で、ギャル曽根さんが考案したのが、こちらのスイーツ風なアレンジ♪

■“和風スイーツ”トーストアレンジ

【材料】食パン 1枚バター 30g（10gはフライパンで焼く際に使用）きなこ お好みの量砂糖 お好みの量黒みつ お好みの量

【レシピ】 （1）食パンにバター20gを塗る（2）バター10gをひいて熱したフライパンで（1）の食パンを両面焼く（3）きなこと砂糖を混ぜ合わせたものを焼いた食パンにまぶす（4）最後に黒蜜をかければ完成

■スタッフさん達も大絶賛の仕上がり！

出来上がったパンを食べたギャル曽根さんは「ヤバい、優勝だ」「めっちゃ美味しくない！？」「これ家で出てきたらヤバいよ」と、簡単なのに本格的な味わいに大満足。

試食したスタッフさんたちも「めっちゃ美味しいこれ」「ずっと食べれそう！」と大絶賛していました♪

■動画もチェック

動画内では、このほかにも、ギャル曽根さんやスタッフさん考案のトーストアレンジレシピも紹介されています。ぜひチェックしてみてくださいね。