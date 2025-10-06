朝比奈彩「すごく可愛い」産後復帰の雑誌撮影で愛用した“血色感チーク”を紹介

朝比奈彩さんが自身のYouTubeチャンネルに『前夜緊張して眠れなかった、産後久しぶりの雑誌撮影の1日VLOG』の動画を投稿。その中で、ヘアメイクの笹本恭平さんがメイクをする場面があり、撮影で使用したコスメも明かしてくれました！

■チーク

動画内に登場したのはこちら！

DIOR/バックステージ ロージー グロウ スティック 103 トフィー 税込7,040円（公式サイトより）

肌のpH値によって発色が変わり、濡れたようなツヤを叶えてくれるスティックタイプのチーク！

朝比奈さんは「これ今わたしにも塗ってくださってましたもんね」と撮影のメイクに使用したアイテムだと紹介。これに笹本さんは「自然な血色感が出せるから結構おすすめ」とナチュラルな発色が叶うとコメント。

そして朝比奈さんは「可愛い、ほんのり色がつく感じがすごく可愛い」と発色のバランスを評価していました！

■動画もチェック

動画内では、メイク場面以外にも雑誌撮影の裏側を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。