¡Ö´´»öÄ¹¤ËµÁÍý¤ÎÄï¤ÎÎëÌÚ½Ó°ì»á¡¢¤¬°ìÈÖ¤Î´Î¡×ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤È¹â»ÔÁáÉÄ»á¤¬¿Í»ö¤Ç¼è°ú¡©¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÉðÅÄ°ì¸²»á¤Î»ØÅ¦¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¡¢Æó¿Í±©¿¥À¯¸¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¹â»ÔÁáÉÄ»á¡£º£¸å¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¤Ç½÷À½é¤ÎÁíÍýÂç¿Ã¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¤¬¡¢µÕÅ¾·à¤ÎÎ¢¤Ë¡ÖµÄ°÷É¼¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×ËãÀ¸»á¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡¢¤ÈÀìÌç²È¤Ï»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£µÁÍý¤ÎÄï¤ÎÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤ò´´»öÄ¹¤Ë¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿¿Í»ö¤Î¼è¤ê°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¡¡¤¹¤ë¤È6Æü¤Ë¡¢´´»öÄ¹¤ËÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¤¬ÆâÄê¡¢À¯Ä´²ñÄ¹¤ËÁíºÛÁª¤ÇÁè¤Ã¤¿¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬ÆâÄê¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ë¥å¡¼¥¹Â®Êó¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ËãÀ¸»á¤ò¡Ø¸å¤í½â¡Ù¤Ë¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ï¼êÏÓ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©³ÕÎ½¿Í»ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©½÷ÀµÄ°÷¤ÎÅÐÍÑ¤Ï¡©¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÉðÅÄ°ì¸²»á¤Î¸«²ò¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÖËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬µÄ°÷É¼¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¡¡¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ç¡¢³Æ¸õÊä¼Ô¤ÎÆÀÉ¼¿ô¤Ï°Ê²¼¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ú1²óÌÜÅêÉ¼¡Û
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¡183¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷É¼64¡¡ÅÞ°÷É¼119¡Ë
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¡164¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷É¼80¡¡ÅÞ°÷É¼84¡Ë
¡¡ÎÓË§Àµ»á¡¡134¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷É¼72¡¡ÅÞ°÷É¼62¡Ë
¡¡¾®ÎÓÂëÇ·»á¡¡59¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷É¼44¡¡ÅÞ°÷É¼15¡Ë
¡¡ÌÐÌÚÉÒ½¼»á¡¡49¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷É¼34¡¡ÅÞ°÷É¼15¡Ë
¡¡¡Ú·èÁªÅêÉ¼¡Û
¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¡¡185¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷É¼149¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢É¼36¡Ë
¡¡¾®Àô¿Ê¼¡Ïº»á¡¡156¡Ê¹ñ²ñµÄ°÷É¼145¡¡ÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢É¼11¡Ë
¡¡Â¿¤¯¤Î¿Í¤ÎÍ½ÁÛ¤òÊ¤¤·¤¿¹â»Ô»á¤ÎµÕÅ¾·à¡£ÉðÅÄ»á¤Ï¡¢ËãÀ¸ÂÀÏº»á¤¬µÄ°÷É¼¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢ÎÓ¤µ¤ó¤Ê¤ÉÂ¾¿Ø±Ä¤ÎÉ¼¤¬ÀãÊø¤òÂÇ¤Ã¤Æ¾®Àô¤µ¤ó¤ËÎ®¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤ÎÍ½Â¬¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¾®ÎÓ¿Ø±Ä¤ÈÌÐÌÚ¿Ø±Ä¤ÎÉ¼¤¬Á´¤Æ¹â»Ô»á¤Ë¾è¤Ã¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢º£²ó¤ÏËãÀ¸»á¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡¤Ê¤¼ËãÀ¸»á¤¬¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢ÉðÅÄ»á¤Ï¡¢»öÁ°¤Ë´´»öÄ¹¿Í»ö¤ò¤á¤°¤ê¼è¤ê°ú¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖËãÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢Èó¼çÎ®ÇÉ¤Ë´Å¤ó¤¸¤Æ°Õ»Ö·èÄê¤Î¾ì¤ËÆþ¤ì¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é²¿¤È¤·¤Æ¤â¼çÎ®ÇÉ¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢´´»öÄ¹¤ò¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤«¤é²¡¤·¹þ¤à¡¢¤½¤ì¤òÍ£°ìÌóÂ«¤·¤¿¤Î¤¬¹â»Ô»á¤À¤«¤é¡¢¹â»Ô»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¡£¤À¤«¤é·ë¶É¡¢Íø³²´Ø·¸¡£¡Ê³Æ¸õÊä¼Ô¤Ï¡ËÍ×¿¦¤ËÆþ¤ì¤Þ¤¹¤«¤é¡¢¤È¤Ï¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤±¤É¡¢´´»öÄ¹¤ËÃ¯¤òÆþ¤ì¤Þ¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïº£¤Î»þÂå¤Ê¤«¤Ê¤«¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢º£²ó¹â»Ô»á¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤âÅöÁª¤·¤¿¤¤¤«¤éËãÀ¸»á¤ÈÌóÂ«¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
ËãÀ¸ÇÉ¤ÎÁÀ¤¤¤Ï¡©
¡¡º£¸å¡¢ÅÞ¡¦³ÕÎ½¿Í»ö¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¸½ÃÊ³¬¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ä
¡¡ÎëÌÚ½Ó°ìÁíÌ³²ñÄ¹¡§¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¡Êµ¯ÍÑÊý¿Ë¤ò·èÄê¡Ë
¡¡ËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¡§¼«Ì±ÅÞÉûÁíºÛ¡ÊÂÇ¿Ç¡Ë
¡¡¾®ÎÓÂëÇ·¸µ·ÐºÑ°ÂÊÝÂç¿Ã¡§¼«Ì±ÅÞÀ¯Ä´²ñÄ¹¡Êµ¯ÍÑÊý¿Ë¤ò·èÄê¡Ë
¡¡ÌÚ¸¶ÌÁ°ËÉ±ÒÂç¿Ã¡§´±Ë¼Ä¹´±¡Êµ¯ÍÑÊý¿Ë¡Ë
¡¡ÌÐÌÚÉÒ½¼Á°´´»öÄ¹¡§³°Ì³Âç¿Ã¡Ê¸¡Æ¤¡Ë
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö´´»öÄ¹¤âÉûÁíºÛ¤âËãÀ¸ÇÉ¤«¤é½Ð¤ë¤Î¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÏª¹ü¤Ç¤¹¤«¤é¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤ÏÉûÁíºÛ¤ò¼Âà¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£°ìÈÖ¤Î´Î¤Ï¡¢¶â¤â¿Í»ö¤â°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë´´»öÄ¹¤Ë¡¢ËãÀ¸»á¤ÎµÁÍý¤ÎÄï¤Ç¤¢¤ëÎëÌÚ½Ó°ì»á¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¡£¤³¤³¤òÍ£°ì¹â»Ô»á¤¬ÌóÂ«¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤Ë¤ÏÀ¯Ä´²ñÄ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤±¤É¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤ÊÀ¯ºö¤Î·èÄê¸¢¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´´»öÄ¹¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¯ºö¤â¶â¤â¿Í»ö¤â°®¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤í¤Ë¡¢¤«¤ï¤¤¤¤¼«Ê¬¤ÎµÁÍý¤ÎÄï¤ò¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤âÍ×¿¦¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬º£²ó¤ÎËãÀ¸ÇÉ¤ÎÁÀ¤¤¤Ç¤¹¡×
¡ÊÃí¡§ÎëÌÚ½Ó°ì»á¤Ï¡¢ÎëÌÚÁ±¹¬¸µÁíÍý¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢½Ó°ì»á¤Î»Ð¤¬ËãÀ¸»á¤ÎºÊ¡Ë
½÷À½é¤ÎÁíºÛ¡¡¼¹¹ÔÉô¤Ë½÷ÀÅÐÍÑ¤òÁý¤ä¤¹¤«
¡¡Æâ³Õ¤Ë¤â¼¹¹ÔÉô¤Ë¤â½÷À¤òÆþ¤ì¤ë¡¢¤ÈÁíºÛÁª¹ð¼¨Æü¤ÎÎ©²ñ±éÀâ²ñ¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤È¤¤¤¦¹â»Ô»á¡£º£¸å¤Î½÷À¤Îµ¯ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉðÅÄ»á¤Ï¤³¤¦½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¡¡¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤ÎºÇ¹â´´Éô¤ÏÅÞ»ÍÌò¤È¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¤¦¤Á¤Î2¿Í¤ò½÷À¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç1¿Í¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬2¿Í½÷À¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤â¤È¤â¤È½÷À¤Î¿ô¤¬¾¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÃæ¤ÇÌµÍý¤ä¤êÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¡È½÷À¤À¤«¤é¡É¤Ç¡¢ÅÐÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Èº¤¤ë¡£¤È¤¤É¤²ñ¼Ò¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£½÷À¤ò½÷À¤ò¡¢¤È¤ä¤Ã¤¿·ë²Ì¡Ø¤¢¤ó¤Þ¤ê¤³¤Î¿Í¡Ä¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤â½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ç¤Ï¢¦¾¾Åç¤ß¤É¤ê¸µË¡Ì³Âç¿Ã¡¢¢¦ÍÂ¼¼£»Ò¸µ½÷À³èÌöÃ´ÅöÂç¿Ã¡¢¢¦À¸°ð¹¸»Ò»²±¡µÄ°÷¡¢¢¦¾®ÌîÅÄµªÈþ»²±¡µÄ°÷¡¢¢¦ÊÒ»³¤µ¤Ä¤¸µÃÏÊýÁÏÀ¸Ã´ÅöÂç¿Ã¡¢¤³¤Î£µ¿Í¤Î½÷À¤¬¿äÁ¦¿Í¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ÁíºÛÁªÅöÆü¤Ï¡¢¾¾Åç»á¤¬¹â»Ô»á¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ê¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Ë¤ÏÀ¸°ð»á¤¬ºÂ¤Ã¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö¡ÊÎÙ¤ËºÂ¤Ã¤¿¤«¤é¡Ë¤½¤ì¤Ç¤¹¤°³ÕÎ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÁíºÛÁª¤Î¸õÊä¼Ô¤Ë¶á¤Å¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¼«Ê¬¤¬¸¢ÎÏ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡¢Âç¿Ã¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦Íßµá¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÅÐÍÑ¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
¡Öº£²ó¤ÏÅÞ°÷É¼¤¬¸ú¤¤¤¿¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡¹ÔÀ¯³Ø¼Ô¤Î¿À¸Í³Ø±¡Âç³Ø¡¦ÃæÌî²í»ê¶µ¼ø¤Ï¡ÖËÍ¤ÏÀ¯¶ÉÊóÆ»¤Î¼ê¤Î¤Ò¤éÊÖ¤·¤Î·ã¤·¤µ¤Ë¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊò¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶ì¸À¤òÄè¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÊÃæÌî²í»ê¶µ¼ø¡Ë¡ÖÁíºÛÁª¤ÎÁ°¡¢ËãÀ¸»á¤¬º¹ÇÛ¤Ç¤¤ëÉ¼¤Ê¤ó¤Æ¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤ÈÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ß¤ó¤Ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤¬µÞ¤Ë¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤Ã¤Æ¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤Ç¤·¤ç¡£À¯¶ÉÊóÆ»¡¢¤â¤¦¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊóÆ»¤Î¤ä¤êÊý¡£ËÍ¤ÏÅÞ°÷É¼¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡×
¡¡¡Ö¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿ËãÀ¸»á¤ò¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤È¤«¿·Ê¹¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤¬¼è¤ê¾å¤²¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹Ä´»Ò¤Ë¾è¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ã¤ÆÀ¯¼£¤¬µÕÌá¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Á¤ã¤ó¤Èº£²ó¤ÏÅÞ°÷É¼¤¬¸ú¤¤¤¿¤È¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÀâÌÀ¤·¤Ê¤¤¤È¡¢²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤âÎ¢¤ÎÀ¯¼£¤Î¼è¤ê°ú¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¡Ê¹â»Ô»á¤È¾®Àô»á¤Î¡ËÅÞ°÷É¼¤¬¤â¤¦¾¯¤·¶¥¤Ã¤Æ¤¿¤é¡¢¾®Àô»á¤Ë¹Ô¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤³¤³¤ÇµÄ°÷¿´Íý¤¬¤É¤¦Æ°¤¤¤¿¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¹â»Ô»á¤¬²¿¤ò¤ä¤ë¤«¸«¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¥¥ó¥°¥á¡¼¥«¡¼¤ËÇû¤é¤ì¤¿¤é¡ØÇû¤é¤ì¤¿¤À¤±¤ÎÂ¸ºß¤ä¤Ã¤¿¡Ù¤ÈÊóÆ»¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉðÅÄ»á¤Ï¡¢ËãÀ¸»á¤ÈÀ¯ºö¤Î°ã¤¦ÉôÊ¬¤Ë¡¢¹â»Ô»á¤¬¤É¤¦½Ð¤ë¤«¤¬ÃíÌÜÅÀ¤Ë¤Ê¤ë¤È¸«Î©¤Æ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¡ÖÎëÌÚ½Ó°ì»á¤âËãÀ¸ÂÀÏº»á¤âºâÌ³Âç¿Ã¤Î·Ð¸³¼Ô¤Ç¡¢¾ÃÈñÀÇ¤ÎÃÍ²¼¤²¤Ë¤Ï´è¶¯¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¿Í¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤Ï¾ÃÈñÀÇ¤ò²¼¤²¤¿¤¤¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤ì¤Ç¤â¹â»Ô»á¤¬¾ÃÈñÀÇ¤ò²¼¤²¤ë¤È¸À¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËãÀ¸¤µ¤ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤Ê¤ó¤Æ¼Â¤Ï¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤â¡¢¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¡ØÆó¿Í±©¿¥À¯¸¢¡Ù¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£À¯¼£Åª¤ÊÎÏ¤ÏËãÀ¸¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¾å¤À¤«¤é¡¢¿Í»ö¤ò°®¤é¤ì¤ë¤È¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆËãÀ¸¤µ¤ó¤¬¸å¤í¤ÇÆó¿Í±©¿¥¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×
¡¡¹â»Ô»á¤Ïº£¸å¤É¤¦Æ°¤¯¤Î¤«¡£±©¸ò¤¤Äù¤á¤È¤Ê¤ë¤Ê¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤ò¿¶¤ê¤Û¤É¤¤¤Æ¼«¿È¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡¢¸«¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£¸å¤ÎÆ°¤¤Ï¡©
¡¡10·î4Æü¤È5Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿JNNÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¹â»Ô¿·ÁíºÛ¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¿Í¤Ï66%¡Ê2024Ç¯¤ÎÀÐÇËÆâ³ÕÈ¯Â»þ¤Î»Ù»ýÎ¨¤Ï51.6%¡Ë¤Ç¤·¤¿¡£¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤À¯ºö¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¡¦·Êµ¤ÂÐºö¡¦³°¹ñ¿ÍÂÐºö¤¬µó¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Öº£ÅÙ¡¢ÁíÍý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Ë½é¤á¤Æ¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤¬½Ð¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð66%¤È¤«70%¤È¤«¹â¤¤¿ô»ú¤¬½Ð¤ë¤È¡¢¹â»Ô»á¤Ïº£ÅÙ¡¢²ò»¶ÁíÁªµó¤ò¹Í¤¨»Ï¤á¤Þ¤¹¡£º£¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤Ï²áÈ¾¿ô¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤â»Ù»ýÎ¨¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡10·î7Æü¡§¼«Ì±ÅÞÌò°÷¿Í»ö¡¡Ï¢Î©Áê¼ê¤òÌÏº÷
¡¡15Æü¡Á¡©¡§Î×»þ¹ñ²ñ¾¤½¸¡¡ÁíÍýÂç¿Ã»ØÌ¾Áªµó¡¡¿·Æâ³ÕÈ¯Â
¡¡27Æü¡Á29Æü¡©¡§¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎÍèÆü
¡¡28Æü¡©¡§ÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌÍ½Äê
¡¡31Æü¡§APEC¼óÇ¾²ñµÄ¡Ê´Ú¹ñ¡Ë
Ï¢Î©Áê¼ê¤Ï¡©¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¤Î³°¸ò¤Ï¡©
¡¡¸½ºß¤Ï¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¡£¼«¸ø¹ç¤ï¤»¤Æ½°µÄ±¡¤Î²áÈ¾¿ô233¤Þ¤Ç13µÄÀÊ¤¬Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£13µÄÀÊ°Ê¾å¤¢¤ëÌîÅÞ¤ÏÎ©·û¡Ê148¡Ë¡¦°Ý¿·¡Ê35¡Ë¡¦¹ñÌ±¡Ê27¡Ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Ì±¸øÌÀ¤Ë¥×¥é¥¹£±¤ÇÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤¯²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö¾®Àô»á¤¬ÁíºÛ¤ËÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð°Ý¿·¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹â»Ô»á¤Î¾ì¹ç¡¢À¯ºöÅª¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ï¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡£ÁáÂ®¡¢Æó¿Í±©¿¥¤ÎËãÀ¸ÂÀÏººÇ¹â¸ÜÌä¤¬¡¢6Æü¤Ë¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¿ºÍÕ²ìÄÅÌé´´»öÄ¹¤È²ñ¤Ã¤ÆÏ¢·È¤òÌÏº÷¤·¤¿¡£¤¢¤Î2¿Í¤ÏÌ¡²è¤òÂß¤·¼Ú¤ê¤¹¤ëÃç¤Ç¤¹¤«¤é¡¢2¿Í¤Ç¤Þ¤º¤ÏÏ¢·È¤ÎÁ°¤µ¤Ð¤¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¸½ºß¼«Ì±ÅÞ¤ÈÏ¢·È¤·¤Æ¤¤¤ë¸øÌÀÅÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä
¡¡¡Ö¸øÌÀÅÞ¤ÎËÜ²»¤Ï¡¢ÁíºÛÁª¤Î5¿Í¤ÎÎ©¸õÊä¼Ô¤ÎÃæ¤Ç¹â»Ô»á¤¬°ìÈÖ·ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¸øÌÀÅÞ¤Î¿Í¤ËÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¤â¡¢ÅöÁª¤¹¤ëÁ°¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¹â»Ô»á¤À¤±¤Ïº¤¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¤À¤«¤éº£¤±¤óÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¿¤À¤ä¤Ã¤Ñ¤êÏ¢Î©¤òÎ¥Ã¦¤¹¤ëÅÙ¶»¤â¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÈó¾ï¤Ëº£º¤¤Ã¤Æ¤ë¤È¤³¤Ç¤¹¡×
¡¡10·îËö¤Ë¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÎÍèÆü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢³°¸òÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ä¡£
¡¡¡ÊÉðÅÄ°ì¸²»á¡Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ï¡¢¹â»Ô»á¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡Ø»ä¤Ï°ÂÇÜ¿¸»°¤Î¸å·Ñ¼Ô¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤òÇä¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤è¤êÌäÂê¤ÏÃæ¹ñ¤¢¤ë¤¤¤Ï´Ú¹ñ¤È¤Î´Ø·¸¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£Ì÷¹ñ¿À¼Ò»²ÇÒ¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢³°¸òÅª¤Ë¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÌäÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×