壁際で気持ち良さそうに眠っていたわんちゃん。そんなわんちゃんの眠りを妨害しようとする者が現れて…？思わず笑顔になってしまうお昼寝の光景は、再生回数813万回を突破。投稿を見た人からは、「すごく癒される」「電車の中で笑ってしまったｗ」と感想が寄せられることとなりました。

【動画：大型犬が眠っていたら、壁の隙間から『何者か』が…まさかの『可愛すぎる正体』】

エルくんが壁際でお昼寝していると…

わんちゃんのお昼寝の光景が話題となっているのは、Instagramアカウント『エルとルーの日常』のある日の投稿。この日、ゴールデンレトリバーのエルくんは、壁際に寝転がって気持ちよさそうに眠っていたそう。しかし、そんなエルくんの睡眠を妨げようとする者が…。

なんと、エルくんが寄りかかっていた壁の隙間から、小さな前足がエルくんの顔に目がけてパンチをしかけてきたのでした！

その手はエルくんの目元に命中。小刻みに動く小さな前足に合わせて、エルくんも閉じた目をピクピクと震わせていたといいます。

壁の向こうから一生懸命前足を伸ばすルーちゃん

いったい、この前足は誰のものなのか…。それを確かめるため、前足が出てきた壁の向こう側を覗いてみると…そこにいたのはキジ白猫のルーちゃん！ルーちゃんは、ひっくり返りそうな体勢になったり、目一杯腕を伸ばしてみたりと、あらゆる体勢で壁の向こう側から前足を伸ばしていたそう。その姿は、なんだかとても楽しそうです。

そんなルーちゃんのがんばりが実り、激しく動く前足に一瞬目を覚ますエルくん。しかし、眠気に抗えなかったエルくんは、再び目を閉じてお昼寝を再開するのでした。

壁から生える前足を気にせずお昼寝

お昼寝をしたいエルくんと、エルくんと遊びたいルーちゃん。そんなふたりのすれ違いは、壁の向こう側とこちら側でそれぞれに進行中。壁の向こう側からルーちゃんの前足が出てきても、エルくんは断固として起き上がる様子はありません。そんなエルくんの反応を知ってか知らずか、ルーちゃんもさらに前足の動きを激しくさせていったといいます。

場所を少し移動すればルーちゃんの前足を避けられるのに、その場で眠り続けようとするエルくんの意地に、なんだか笑みがこぼれてしまいます。この時はルーちゃんのかまって攻撃を華麗にスルーしていたエルくんですが、やはり眠りを妨げられていたことにはご立腹だったとのこと。この後、ルーちゃんはエルくんからお叱りを受けることになったといいます。

この投稿には、「壁から出てくるお手々が可愛すぎ」「飼い主さんが指のおもちゃ付けて遊んでるのかと思ったｗ」「ずっと見てられます♡」などのコメントが寄せられることに。エルくんとルーちゃんの攻防戦が、たくさんの人に笑顔を届けています。

