YouTubeに投稿されたのは、ワンコが何かを必死に訴える様子です。飼い主さんにはお散歩に行きたがっているように見えたのですが、実はワンコが騒いでいるのには別の理由があって…？

動画の編集作業をしていたら…

ある日、飼い主さんが動画の編集作業をしていたら、ポメラニアンの「むぎ」ちゃんが「わうわうっ」と何かを訴え始めたそうです。

きっと「お散歩に行きたい」と言っているのだろう…。そう思った飼い主さんが「まだよ。外がまだ暑いから、待ってて」と説明すると、むぎちゃんは首を傾げながら、いい子でお話を聞いていたとか。

必死に何かを訴えるワンコ

これでおとなしくなるはず…と思いきや、むぎちゃんは再び「わうわうっ！ヴ～…」と鳴き声や唸り声を上げ始めたとか。ご本人は真剣に何かを訴えているようですが、必死な姿が可愛くて思わず頬が緩みます。

むぎちゃんがこれほど騒ぐことは滅多にないため、「どうしたの？」と飼い主さんは困惑気味。もう一度「もうちょっと待って」とまだお散歩には行けないことを伝えてから、少しむぎちゃんの遊び相手になってあげることに。

飼い主さんが手でじゃらすと、むぎちゃんは大はしゃぎしてその手をガブガブと甘噛みしてきたそう。遊んで退屈が紛れたはずなので、今度こそおとなしくなるのでは…？

騒いでいた理由が可愛すぎる

ところが飼い主さんが編集作業に戻ると、むぎちゃんはまたもや「きゅ～んっ！わうわう」と甘えるような声を出して騒ぎ始めたとか。

その時、飼い主さんはようやくむぎちゃんがお散歩に行きたがっているわけではないと気づいたそう。

飼い主さんはむぎちゃんとバーベキューとプールを楽しんだ日の動画を編集していたので、作業中は一緒に過ごしたみんなの声が流れていました。

むぎちゃんは大好きな人たちの声を聞いて、「またみんなで集まってるの？私も混ざりたい！一緒に遊びたい！」と訴えていたのです。騒いでいた理由が可愛すぎて、心がほっこりしますね。

残念ながら今日はみんなと遊べないので、代わりに飼い主さんがむぎちゃんを抱っこしてあげることに。するとむぎちゃんは心が落ち着いたようで、やっとおとなしくなったそう。

むぎちゃんが動画の音声を聞いて大きな反応を見せたのは、みんなと過ごした時間が幸せだったという証拠。これからもむぎちゃんには大好きな人たちに囲まれて過ごし、たくさんの楽しい思い出を作ってほしいですね。

