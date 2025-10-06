バイエルン・ミュンヘンのハリー・ケインが例年以上のハイペースでゴールを量産している。同選手は4日（現地時間）に行われたブンデスリーガ第6節フランクフルト戦でも27分にペナルティエリア手前付近からのミドルシュートでゴールを決め、今シーズンの公式戦での得点は9試合で17ゴールに達した。



ケインはブンデスリーガだけでも既に11ゴールを決めていて、このペースを持続させることができれば、ロベルト・レヴァンドフスキが持つシーズン最多得点記録（41ゴール）の更新も見えてくる。





しかし、フォルトゥナ・デュッセルドルフやケルンで監督として指揮を執り、現在は解説者を務めているフリードヘルム・フンケル氏は、ケインの最大の特徴はストライカーとしての決定力の高さではなく、必要とあればチームプレイに徹することができる献身性にあると見ている。「彼は控えめでチームのためにプレイできる選手だ。ストライカーはエゴイストであることが多いのだが、その点がケインとレヴァンドフスキの違いだと思う。レヴァンドフスキには少々エゴイストの一面があったが、ケインはパスを出して味方を輝かせることもできる」（ドイツ紙『Sport Bild』より）ケインはここまでブンデスリーガで106試合に出場して103ゴールを記録しているが、アシストも1試合平均0.27となる29回を記録している。フィニッシュもチャンスメイクも超一流のケインが絶好調。これが今シーズンまだ無敗のバイエルンの強さを支えているのかもしれない。