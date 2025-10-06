今夏に長く在籍したアトレティコ・マドリードを離れ、メキシコのティグレスへと移籍したアルゼンチン人FWアンヘル・コレア。家族も一緒にメキシコで暮らしているようだが、思わぬトラブルに見舞われた。



それが『熊』だ。コレアの住む自宅近くに熊が出没し、コレア一家はかなり危ない状況にあったようだ。熊が出てきた時の様子を妻のサブリナさんがスマホで撮影していたようで、コレアが2歳の娘さんを抱っこしたまま熊と距離を取っている姿が映っている。



サブリナさんはSNSで可愛い熊の絵文字と共にこの映像を紹介しているが、フォロワーからは笑い事ではないと厳しい口調も。



「この状況ですべきことと全く逆のことをしている」



「熊は人間より速く走るし、人間よりも強い」



以前よりこの地域では住民が熊と遭遇するケースがあったそうで、コレア一家も大きな事故がなくて幸いだったと言える。





Ángel Correa, hoy en Tigres, salió a pasear en Monterrey y se cruzó con ¡UN OSO! en plena calle… pic.twitter.com/iEi9EBJwOr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 3, 2025