D・ライス、グラフェンベルフらを抑えて《現プレミア最高のセントラルMF》？ カイセドは超万能MFになった「ピッチ上での働きは2人分」
広範囲をカバーする守備力に加え、最近は攻撃力も向上。チェルシーでMFモイセス・カイセドはパーフェクトMFへと成長を続けている。
チェルシーは今節リヴァプールと対戦し、2-1で勝利。ボランチに入ったカイセドは前半14分に目の覚めるようなミドルシュートで先制点を記録しており、もはや単なる守備専門のMFではない。
英『sky Sport』にて、元マンチェスター・ユナイテッドDFで解説を務めるガリー・ネビル氏も現プレミア最高のセントラルMFと絶賛する。
攻撃面の進化が何より頼もしいところで、何でも出来るMFとの評価も納得だ。グラフェンベルフ、ライス、ロドリとはタイプが異なるが、カイセドも間違いなく現プレミア最高のセントラルMF候補の1人だろう。
Moises Caicedo's goal catalogue— Premier League (@premierleague) October 4, 2025
@ChelseaFC pic.twitter.com/FO5IkA88Gx