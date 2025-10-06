広範囲をカバーする守備力に加え、最近は攻撃力も向上。チェルシーでMFモイセス・カイセドはパーフェクトMFへと成長を続けている。



チェルシーは今節リヴァプールと対戦し、2-1で勝利。ボランチに入ったカイセドは前半14分に目の覚めるようなミドルシュートで先制点を記録しており、もはや単なる守備専門のMFではない。



英『sky Sport』にて、元マンチェスター・ユナイテッドDFで解説を務めるガリー・ネビル氏も現プレミア最高のセントラルMFと絶賛する。





「カイセドは（リヴァプール戦で）最高の選手だった。ゴールも信じられないくらい素晴らしかったけど、ピッチ上での働きは2人分はある。彼は全てを兼ね備えたMFだね。彼が最初チェルシーに加入した当初は上手くいっていなかったよね？みんなが少し疑問視していたが、今や彼はプレミア最高のMFだ。昨季のグラフェンベルフやライス、ロドリらを考えても、現時点ではカイセドが最高と言えると思う」攻撃面の進化が何より頼もしいところで、何でも出来るMFとの評価も納得だ。グラフェンベルフ、ライス、ロドリとはタイプが異なるが、カイセドも間違いなく現プレミア最高のセントラルMF候補の1人だろう。