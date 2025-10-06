あの、粗品軍団での活動内容は「イチャイチャしたり…」 横山裕が動揺→ツッコミ「言葉選んだ方がええよ！」
6日放送のフジテレビ系バラエティー『ネプリーグSP』（後7：00）では、「新ドラマ軍団VS粗品軍団VS吉田沙保里軍団」と題した対決が行われた。粗品軍団として、途中参戦したあのの言動に、注目が集まった。
【写真】仲良しの距離感！じゃれ合うあの＆粗品
粗品が、あのについて「一番粗品軍団ですから」と紹介すると、粗品軍団としての活動内容についての質問が飛んだ。あのが「イチャイチャしたり…」とすかさず答えると、横山裕も焦って「言葉選んだ方がええよ！」とツッコミを入れていた。
粗品とあのの関係に興味津々の堀内健から「いろいろ聞いてもいいの？」と向けられた粗品は「まぁまぁまぁまぁ」と笑顔でかわしていた。
■出演者
＜新ドラマ軍団＞
原田泰造（ネプチューン）、林修、横山裕（SUPER EIGHT）、黒島結菜、北村有起哉、小瀧望（WEST.）
＜粗品軍団＞
粗品（霜降り明星）、浜口京子、那須川天心、あの、シモリュウ（シモタ、前田龍二）、大東翔生（ダブルヒガシ）
＜吉田沙保里軍団＞
名倉潤（ネプチューン）、堀内健（ネプチューン）、吉田沙保里、澤穂希、迫田さおり、登坂絵莉
＜クイズ出題＞
高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）
【写真】仲良しの距離感！じゃれ合うあの＆粗品
粗品が、あのについて「一番粗品軍団ですから」と紹介すると、粗品軍団としての活動内容についての質問が飛んだ。あのが「イチャイチャしたり…」とすかさず答えると、横山裕も焦って「言葉選んだ方がええよ！」とツッコミを入れていた。
■出演者
＜新ドラマ軍団＞
原田泰造（ネプチューン）、林修、横山裕（SUPER EIGHT）、黒島結菜、北村有起哉、小瀧望（WEST.）
＜粗品軍団＞
粗品（霜降り明星）、浜口京子、那須川天心、あの、シモリュウ（シモタ、前田龍二）、大東翔生（ダブルヒガシ）
＜吉田沙保里軍団＞
名倉潤（ネプチューン）、堀内健（ネプチューン）、吉田沙保里、澤穂希、迫田さおり、登坂絵莉
＜クイズ出題＞
高橋藍（サントリーサンバーズ大阪）