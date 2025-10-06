箱根駅伝を主催する関東学生陸上競技連盟（関東学連）は６日、第１０２回箱根駅伝予選会（１０月１８日、東京・立川市など）に出場するチームと登録選手を発表した。前回（４３校）から１減の４２校が１０枠の第１０２回箱根駅伝本戦（来年１月２、３日）の出場権を争う。

各校は１０〜１４人を選手登録。その中から１０〜１２人がハーフマラソン（２１・０９７５キロ）を一斉スタートし、上位１０人の合計タイムで上位１０校が本戦の出場権を獲得する。前回の本戦で優勝した青学大を始め、上位１０校はシード校。

第１０２回箱根駅伝では、予選会で敗退したチームで編成される関東学生連合の編成方法（登録１６人）が変更された。大きな変更点は以下の二つ。

〈１〉前回の第１０１回大会まで、予選会落選校の選手のうち、各校１人の前提で予選会のハーフマラソン個人順位の上位１６人が選抜されていたが、第１０２回大会から「チーム枠１０人」と「その他個人枠６人」で編成する。「チーム枠」は予選会の落選校の上位１０校（予選会総合１１位〜２０位）に１枠ずつ与え、１２月１０日の本大会登録選手の選考は各校に委ねられる。「その他個人枠」は予選会総合２１位以下の所属選手のうち各校１名の前提で予選会個人順位の上位６人が選ばれる。

〈２〉出走の上限回数は１回から２回に変更される。単独チーム、または連合チームで本大会出走が１回までの選手は連合チームの選出対象となる。

なお、外国人留学生選手は、連合チームの選出対象にならないこと、正式な順位がつかないオープン参加となることに変更はない。

関東学生連合の編成方法の変更によって、前回の本戦で８区に出場し、区間７位相当と健闘した東大の秋吉拓真（４年）は、もう一度、箱根路を駆けるチャンスを得た。

９月２７日に行われた箱根駅伝予選会試走会で、昭和記念公園内のコースをチェックした秋吉は「まずは東大の一員としてチームで突破することが目標です。そのためにタイムを稼ぎます。その結果、東大が出られなくても、それが関東学生連合につながると考えています。本戦では１区か３区を走りたい」と意欲的に話した。

秋吉は兵庫・六甲学院高から滑り止めなしで東大を受験して現役合格。１５００メートル（３分４８秒２０）、５０００メートル（１３分５０秒０９）、１万メートル（２８分４５秒６２）、ハーフマラソン（１時間１分３８秒）の４種目で東大記録を持つ。文武両道ランナーは、卒業後も学問と競技を追究する。

現在、東大工学部機械情報工学科４年は東大大学院情報理工学系研究科・知能機械情報学専攻の院試験に合格。その一方で、複数の実業団から勧誘され、熟慮の結果、青学大時代に「３代目・山の神」と呼ばれた神野大地が選手兼監督を務めるＭＡＢＰに進む意思を固めた。競技と学問の両立を目指す秋吉の意思を最大限に尊重したチームがＭＡＢＰだった。

最高レベルの文武両道ランナー秋吉の２度目の箱根路挑戦は、第１０２回大会の予選会と本戦の見所のひとつとなる。

◇第１０２回箱根駅伝予選会開催要項

▽日時、コース １０月１８日午前８時３０分、東京・立川市陸上自衛隊立川駐屯地をスタート。立川市街地を回り、国営昭和記念公園にゴールする公認コースのハーフマラソン（２１・０９７５キロ）。世界陸連の世界ランク対象競技会でもある。

▽競技方法 全選手が一斉スタート。各校、１０〜１４人の登録選手の中から１０〜１２人が出場し、上位１０人の合計タイムで争う。留学生は登録２人以内、出場１人以内。上位１０校が本戦の出場権を獲得する。

▽出場資格 関東学生陸上競技連盟男子登録者で２４年１月１日〜２５年１０月５日の有効期間内に１万メートル３４分以内、ハーフマラソン１時間１３分以内の公認記録を有する。

▽関東学生連合 予選会で敗退したチームの選手で編成し、本戦にオープン参加する。