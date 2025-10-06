「女性初の総裁で時代が変わった…」高市 早苗新総裁が誕生 県民からガソリン税や女性政策に期待の声
週末に行われた、自民党の総裁選挙で高市早苗 新総裁が誕生しました。近く開かれる国会の首相指名選挙で、日本初の女性総理に選ばれる見通しです。県民からは、期待を寄せる声が多く聞かれた一方、野党の関係者からは、早くも懸念する声も挙がっています。
4日（土）に行われた自民党の総裁選で、初の女性総裁に選ばれた高市 前経済安全保障担当大臣。
自民党県連によると、県内の党員投票では、小泉さんが、高市さんを1050票上回ったものの全国では、高市さんが圧倒。決選投票も勝ち切り、新総裁に選ばれました。
（自民党県連・藤崎剛幹事長）
「わが県ゆかりの候補が総裁になれなかったことは、少し残念だが、新総裁のもとで一致結束し、新内閣を組織して日本の直面する課題に一つ一つ、これから取り組んでいただけたら」
県民からは高市さんに期待を寄せる声が多く聞かれました。
（会社員30代）
「期待してる。女性初の総裁ということで、ちょっと時代が変わったというか動いたというか」
（会社員20代）
「女性初ということで、たぶん男性の方と考え方も違うと思う。女性ならではの政策をしてもらえたら住みやすい国になるのかな」
（60代）
「公約で行ってるガソリン税の廃止。あの辺はすぐにやってもらいたい。あとは連立。どこと組むかを期待しています」
一方、あの一言が気になった人もいたようです。
（高市総裁）
「私自身もワーク・ライフ・バランスという言葉を捨てます。働いて働いて働いて働いて働いてまいります」
（70代）
「お手並み拝見でしょうね。やはり、あの人やったら、あの言葉の中では働け、働け、働けと言って、3度も4度も女性の持ってるパワーを感じるような気もします。何というか執念みたいなものですね」
連立政権の拡大に意欲を見せる高市さんですが、靖国参拝や外国人政策に公明党の斎藤代表は早くも懸念を示したとの報道もあります。
公明党県本部の受け止めは…。
（公明党 県本部 松田浩孝 代表代行）
「連立合意をすると思いますので、その中身ですよね。やっぱり、その中身で何ができるのか公明党としてはこれをぜひやってもらいたい。それを飲めるのかどうか今まさに議論しているところでしょうから」
野党第一党の立憲民主党県連の柳代表は、参院選の後の自民党の対応を批判します。
（立憲民主党県連 柳誠子 代表）
「選挙終わってから2か月半、全く何も動いてこなかったというのが実情です。私たちは本当に内輪での権力闘争を見せられているなというのが率直な感想ですね」
懸念する点は多いと訴えます。
（立憲民主党県連 柳誠子 代表）
「選択的夫婦別姓の問題などもある。高市さんは、残念なことに非常に消極的な方だと思っている。懸念することは、本当にたくさんあるなと思っている」
一方、国民民主党県連は2024年12月に自民・公明と3党で合意したガソリン税の即時撤廃などに期待を寄せました。
（国民民主党県連 三反園輝男代表代行）
「3党合意ですると合意したわけだから、まずはしっかり成立させる方向。高市さんもその方向を言われている。その面は少し進むのではという思いはある」
北朝鮮による拉致被害者、市川修一さんの兄・健一さんは、「総理総裁になる人は、最重要課題として拉致問題に真剣に取り組むべき。被害者家族の高齢化が進んでいる。一刻も猶予がない。金正恩との首脳会談を何としても実現してほしい。それを強く願っている」とコメントしています。
高市総裁は、人事の検討を本格化していて、6日中に党役員人事を内示して、7日、正式に決定する方針です。