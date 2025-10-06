撮影現場を明るく盛り上げる存在♡【Ray㋲・三浦理奈】の“愛されガールのヒミツ”を大調査
笑顔がトレードマークのRayモデルといえば、三浦理奈！今回は、そんな理奈が大切にしているという「コミュニケーションの5ヵ条」と、Rayチームが教えてくれた「理奈へのタレコミ」をご紹介します。読めば読むほど、愛されガールのポジティブマインドに元気をもらえるはず♡
ハッピーマニアな三浦理奈
まわりを笑顔にする天才♡
笑顔がトレードマークのRayモデルといえば、理奈！人懐っこいコミュ力や笑顔のパワーはもちろん撮影のときも発揮されていて、現場を明るく盛り上げる存在なんです。
そんなまわりをハッピーにする理奈のヒミツについて、もっとみんなに深〜く知ってほしい♡
理奈的コミュニケーション5ヵ条
人見知りを克服した方法や、みんなの懐にスッと入っていくコミュニケーション術や、自己肯定感アップの方法などなど……。
「まずは自分を幸せにする」が理奈のモットー！
とにかく笑顔！
「『人見知りを克服しよう』がこの業界に入って、マネージャーさんと決めた私の最初の課題。まずはどんなときも笑顔でいようって心がけました。
そして、現場に入った瞬間から、しっかり大きな声で話すこと。それだけ？って感じだけど、それを意識するだけでしゃべり出しがうまくいくというか、会話の流れに乗るコツだって気づいたんです（笑）。
今では『現場でよく笑うし、人見知りとかしないでしょ』って言われるようになりました」
会話は自分から
「人見知り気質はやっぱりまだあるので、現場に入ったときの挨拶は誰よりも最初に私から言おう！って決めて実践しています。
あとは誰かに話しかけてもらってから会話する、待ちの姿勢をやめるようにしています。
自分からいろんな人に興味を持って観察すると、自然と聞きたいことも浮んできて、話が弾むようになりました」
自己肯定感を上げてくれる人と一緒にいる
「自分に自信がないタイプだけど、いつも私のことを褒めてくれる友だちがいて。Rayの誌面の感想とか、一緒にいるときも細かなところに気づいて、めっちゃ褒めてくれる。
私もそのコのいいところはすぐ気づけて、お互いで褒めあっていたり（笑）。そういう“自己肯定感を上げてくれる人”の存在が、今自分がポジティブでいられているヒケツです」
お手本を見つける
「初めて鈴木愛理さんと共演したときに、あふれるハッピーオーラがめちゃめちゃ印象的でした。
現場で会話に入れてないモデルがいたら自然と話をふってくださったり、ハードな撮影のときこそ一番元気だったり、まさにムードメーカー。
お手本にしたいって思うようになって、愛理さんならどうするかなって新しい視点が増えたんです」
翌日まで持ち越さない
「ドラマの現場もRayの現場でも、私にとっては毎回、挑戦の場。
だからうまくいかなくて落ち込んだりすることも。そんなときは、ちゃんみなさんの曲に元気づけてもらって、必ず翌日まで持ち越さないようにしています。
もちろん反省して次に生かすのは大事だけど、やっぱり自分の気持ちが元気でないといいふうに
進んでいかないので。
私は音楽で気持ちを切り替えられるので、音楽でパワーチャージしています」
Ray㋲やスタッフに聞いた愛されガールなタレコミ
撮影現場で目撃した、理奈のハッピーマニアなできごとを集めました。
Voice Rayモデル・金川紗耶
「理奈ちゃんの笑顔がこの世で一番大好き♡ つられて、笑顔になる！」
Voice Rayモデル・本田紗来
「撮影の待ち時間にみんなでアイスを食べたときがあって。珍しく大人数な現場でソワソワしてたんですが、ずっと手をつないで一緒にいてくれて安心しました」
Voice Rayモデル・北里琉
「朝イチに『おにぎりどの具にした？』って笑顔で聞いてくれる」
Voice ライター・政年美代子さん
「年令も職種も違うスタッフと話すときも持ち前の質問力で話を弾ませてます！」
Voice スタイリスト・稲葉有理奈さん
「札幌コレクションはRay㋲全員が同じ楽屋。待ち時間ができると、理奈だけ、バックステージや会場を見回って、全然席にいない（笑）。それが愛くるしくてほっとけない！」
三浦理奈
みうら・りな●2004年1月1日生まれ、滋賀県出身。A型。2016年、第41回ホリプロタレントスカウトキャラバンにて審査員特別賞を受賞。
映画『メイソウ家族』、ドラマ『ビリオン×スクール』など、女優、モデルとしてマルチに活躍中。
