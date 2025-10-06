「Extend the olive branch」の意味は？「オリーブの枝」の意味とは...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「謝る、仲直りする」でした！

直訳すると、「オリーブの枝を差し伸べる」という意味。

「Olive branch」とは「オリーブの枝」という意味で、昔から「平和の象徴」だと考えられています。

なので、このオリーブの枝を誰かにあげることで、平和を望んでいる、仲直りしたいということを示しますよ。

「You should extend the olive branch and apologize.」

（仲直りしたいと伝えて、謝ったほうがいいよ）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。