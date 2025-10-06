【ムービー・マスターピース「スーサイド・スクワッド」1/6スケールフィギュア ハーレイ・クイン（2.0版）】 2026年11月 発売予定 価格：54,000円

ホットトイズは、アクションフィギュア「ムービー・マスターピース『スーサイド・スクワッド』1/6スケールフィギュア ハーレイ・クイン（2.0版）」を2026年11月に発売する。価格は54,000円。

本商品はデヴィッド・エアー監督によるDC映画「スーサイド・スクワッド」に登場する「ハーレイ・クイン（2.0版）」をムービー・マスターピースシリーズで立体化したもの。

全高約30cm、30箇所以上が可動。新規開発となる、ハーレイ・クインを演じるマーゴット・ロビーの肖像権をクリアしたヘッドは、眼球可動ギミックを搭載し、自由な視線変更によって、まるで生きているかのような存在感を醸し出すことができる。

毛先がピンクとブルーに彩られたブロンドのツインテールや特徴的なメイクやタトゥーなどを再現すべく、一つひとつハンドペイントで塗装が施されている。

随所にタトゥーが施された、関節がシームレスとなるシリコン素材のボディは、新規開発となっており、より自由な可動を実現できる特殊な金属の骨組みが採用されている。レッドとブルーのツートーンのカラーリングが特徴的なコスチュームは、着脱できるブルゾン、つぎはぎだらけのTシャツ、ホットパンツ、網タイツなど、ディテールや素材まで作り込まれている。

ゴールドのチョーカーやブレスレットといったアクセサリーなど細部まで造形され、武器としてバット、ハンマー、スピードローダー付きのリボルバーが付属する。

リボルバーは肩から下げたホルスターに収納することができる。ショーウィンドウを割って入手したシルバーのハンドバッグも付属する。ジオラマ風の台座は、ガラスの破片などが造形された特別仕様となっている。

