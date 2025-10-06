先週グランドオープンした県内最大級の商業施設「イオンモール須坂」が初めての週末を迎えました。

心配された交通渋滞や大きな混雑はあったのか取材しました。



小宮山知紗リポーター

「オープン15分前です。店の外には、すでに多くのお客さんが列を作っています。」



５日の日曜日、午前9時の開店とともに県内外から多くの人が訪れたイオンモール須坂。





長野市から「思ったより混んでいなくて、意外と子どもたちものびのび遊べるのでいいですね。」全国初出店のドーナツ専門店には、長い行列が…。さらに、1100席あるフードコートも、午前10時半すぎには、ほぼ満席となりました。松本市から「10時に来て、一番最初にここに来ました。食べてからゆっくり見ようかなって。」小諸市から「11時過ぎぐらいに食べようかと思っていたけど、ちらっとのぞいたらフードコートが結構人が多かったので、もうちょっと早く食べようかって言って、いま来ました。」一方、混雑が心配された駐車場は…。小宮山知紗リポーター「午前9時のオープンの時にはかなり余裕があった駐車場ですが、この時間午前11時。空きがないほど混雑しています。」駐車可能台数はおよそ3700台。松本や佐久平のイオンモールと比べても広大です。午前中から多くの車が行き交いましたが、およそ100人の誘導員を配置するなどして目立った混乱は見られませんでした。長野市から「だいぶ1時間ぐらい待つかなと思ったんですけど、10分ぐらいで入れたので良かった。こっち空いてるよって言ってくれたので、分かりやすかったです。」また、敷地内には、須坂駅、長野駅、屋代駅を発着する路線バスが乗り入れできるバス停があり、多くの人が利用していました。さらに、バス事業者と市が企画したのが…「バスをご利用の方、抽選会をやっていますのでどうぞ。」５日までの3日間、須坂駅発の路線バスを利用した人、先着300人限定でシャインマスカットなどの特産品や須坂市動物園の入場無料券などがプレゼントされました。須坂市からの親子息子「お菓子いっぱいもらいました。うれしい」母親「ありがたいです。子どもがバスに乗る勉強にもなるので。（店の）すぐ前に降りられるのは、バスのいいところだなと思います。」抽選会は、今度の週末11日からの3連休も行う予定です。■スタジオ 松井美幸キャスター今回の取材は６日、日曜日の午前中でしたが、その後、午後２時前に私もイオンモール須坂に向かったんですが、駐車場入り口はどこも満車で入ることができませんでした。長野市から須坂方面へ向かう屋島橋周辺も渋滞していましたので、時間帯によっては混雑もあるようです。