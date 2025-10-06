Image: UGREEN

今やNASが正解じゃないか？

最近、僕らはそう感じているんです。「NAS」とは「Network Attached Storage」の略で、Wi-Fiや有線のネットワークに接続するタイプのストレージのこと。呼び方は「ナス」。

けっこう古くからあるカテゴリの製品ですが、PCと直接つなぐ外付けHDDなどとは毛色が違うので、「NASって難しそう…」とか「本体デカいし、便利さがイメージできない」と思ってる人、わりと多いかも？

ところが、実際にUGREENのNASを使っている編集部員の話を聞いたら、NASはただのデータ置き場じゃなくて、日常がちょっとスマートで楽しくなるレベルで恩恵がある装備なんだとか。なにそれ気になる！

Image: UGREEN

今回はそんなNASライフを実体験ベースで紹介しつつ、新しくラインナップに加わったUGREENのエントリーモデル「DH4300 Plus」と「DH2300」を深堀りしていきます。

読み進めていくと、ストレージはNASが正解じゃないか？ きっとそう思うはずです。

ストレージを変えたら生活も変わる

今回、話を聞いたのは、半年ほどUGREENのNASを使っている編集部員2人。

クラウドや外付けHDDに頼っていた頃から、どんな変化があったの？ NASならではのメリットは？ 教えて下さい！

■編集長代理 金本の場合（UGREEN NASync DXP6800 Pro使用） Photo: 金本太郎

金本：もともとクラウドを複数契約して、仕事用／写真用と使い分けていました。でも家族動画が増えすぎてクラウド容量がパンク、非公開YouTubeに逃がした動画も、BGMの都合で取り下げられる事件もあって、これはストレージとしてまずいぞ…となったんです。

── そこでNASに切り替えた。と。

金本：はい、やはり圧倒的な大容量さは安心感があります。 旅行で撮った動画もドカッと放り込んでも大丈夫。整理はスマホで後からゆっくりやればいいし、SDカードスロットでカメラのデータも直で保存できるのも地味に便利。 これまでひと手間、ふた手間かかっていた「写真や動画の保存」がだいぶスマートで安心できるものになりましたね。

■動画ディレクター 中橋の場合（UGREEN NASync DXP2800使用） Photo: 中橋

中橋：僕はスマホ／外付けHDD／SSD／PCローカルと、データが四方八方に散らばって収拾がつかなくなっていまして…。1箇所に突っ込める場所が欲しかったんです。

── あぁ、それすごくわかります。でもクラウドではダメだった？

中橋：ええ、アップロードの面倒さと相当な容量が必要で維持費的にも厳しくて…。なのでNAS一択でしたね。NASにまとめてからは「どこに保存したっけ？」がゼロになりましたし、写真検索もめちゃ楽で「去年の旅行の写真ある？」って話になった時に、サッとスマホから出せるんです。 結果、「もっと写真や動画を撮ろう」って気持ちが高まりましたし、友達にシェアする機会も増えましたね。保存先がちゃんとあると、人間って行動も変わるもんなのですね。

こうして、NASの導入によって、容量不足やファイルの分散、容量比で増える月額課金というストレージあるある…から一気に解放されたのが2人の共通点。

むしろNASがあることで「もっと残そう」「シェアしよう」って前向きなアクションが派生しているのが面白い！ ストレージの変化ってそんな可能性も秘めていたのか…。

新NAS「DH4300 Plus」と「DH2300」の魅力って？

こうして編集部員たちの「NASのある生活ってアリじゃん」な実体験のベースにあったのが、UGREENのNASたち。やはり高性能なイマドキのNASは便利で優秀。

Image: UGREEN 左「DH4300 Plus」／右「DH2300」

そんなUGREENのNASに新たに2モデルが仲間入り。先日発売された「DH4300 Plus」 と 10月下旬発売予定の「DH2300」 です。

どちらもクラウドに依存せずに大容量を保存できる安心感はもちろん、NFC対応でサクッとスマホと接続できたり、スマホアプリ「UGREEN NAS」から初期セットアップもできちゃうのでPC要らず。

この手軽さゆえ、NAS初心者でも「え、もう使えるの？」ってレベルで始められるモデルとなっています。

Image: UGREEN

中橋が言っていたようにUGREENのNASは検索性が高いのも魅力のひとつ。

ただファイルを突っ込めるだけじゃなくて、AIエンジンによって写真を自動分類してくれるんです。人物認識、シーン認識、文字認識にも対応しているので、目当ての写真をキーワードから素早く見つけ出すことができますよ。

動画のストリーミング再生にも対応しているのもいいですねー。ストレージがただの倉庫にならず、日常で使いたくなるメディアサーバーとしても活躍します。

Image: UGREEN

中橋：このNFCのアイデアは面白いですね！ 設定やアクセスまでの手間が直感的になって、またひとつNASのハードルが下がるのでは？

金本：価格はいくらですか？ 「DH4300 Plus」が5万9880円!? なんと…。 CPUも8コアだし、8GBのLPDDR4Xメモリが乗っているPCみたいな構成なのに、この値段で抑えてきたの恐ろしいですね…。 「DH2300」は3万2880円ですか。メモリ4GBはNASを動かすには十分快適ですね。カジュアルに導入できてこちらもコスパぶっ壊れていますし、どちらも本体とは別にHDDを購入する必要がありますが、それを合わせても導入しやすいのがありがたい。

ライフスタイルで選ぶなら「DH4300 Plus」か「DH2300」か？

ではこの優秀なNASを前にして、「DH4300 Plus」か「DH2300」か？が悩ましい問題。

項目 DH2300 DH4300 Plus 通常価格（税込） 3万2880円 5万9880円 CPUモデル Rockchip RK3576 Rockchip RK3588C CPUアーキテクチャ 8 cores 8 cores RAM 4GB LPDDR4 8GB LPDDR4X 拡張可能 不可 不可 フラッシュ メモリ 32GB eMMC 32GB eMMC システム UGOS Pro UGOS Pro SATA ドライブ ベイ 2 4 RAID JBOD/Basic/RAID0/RAID1 JBOD/Basic/RAID0/1/5/6/10 最大ストレージ 60T (30T × 2) 120T (30T × 4) LAN ポート 1GbE × 1 2.5GbE × 1 USB A 3.2 Gen 1 × 2 3.2 Gen 1 × 2 USB C 3.2 Gen 1 × 1 3.2 Gen 1 × 1 SD カード リーダー -- -- HDMI 4K 60Hz 4K 60Hz サイズ L151 × W98 × H213.7 mm L155 × W155 × H215.7 mm

特徴とスペックを並べると上の表のようになっていますが、結局「自分の生活にはどっちがフィットするの？」っていうのが一番気になるポイントかなと思うのです。

■余裕の4ベイで最大120TB！ 容量もパワーも欲しい人は「DH4300 Plus」

Image: UGREEN

大容量＆フルスペック志向の人向けはやはり「DH4300 Plus」ですね。4ベイ構成でRAID（複数のHDDをまとめる技術）の自由度も高め。

Image: UGREEN

こんなふうに最大30TBの内蔵HDDを4つまで仕込めるのです。

利用できる容量はRAIDの構成にもよりますが、わかりやすく単純計算すると、最大の120TBあれば写真（3MB）なら約4100万枚、動画（1.5GB）なら約8万1000本も収納できます。

この余裕のあるストレージで大量の写真／動画のバックアップも安心ですし、HDMIポート完備で4K動画のストリーミング・トランスコードに対応しているので、テレビに繋げるエンタメサーバーとしても優秀です。

Image: UGREEN

リモートからのファイル再生、操作にも対応しているため、ロケーション問わず快適に、ファイル操作ができるのも現代的。

高性能な8コアCPUと2.5GbEの高速有線LANに対応しているおかげで、大人数が同時にアクセスしても快適さを保ってくれるポテンシャルが備わっているのも良し。マルチユーザー対応なので、それぞれが自分の領域を管理できるといった便利さもあります。

これだけの性能があれば…

・4K動画をがっつり保存＆ストリーミングしたい

・グループワークで同時にアクセスしても快適に使いたい

・将来もっと容量を増やしたい、拡張したい

といった「容量もパワーも欲しい」なニーズにはドンピシャにハマるかと！

金本：HDDが4つ入るってだけで安心感があるし、スペックにも余裕があるので勧めやすいですね。 これなら、データ量の多いファイルを取り扱うカメラが趣味の人やYouTuber、デザインや映像を仕事にしているクリエイターにも良い相棒になると思います。 コストを抑えたいなら、手頃な8TBのHDD×2あたりからスタートしてもいいですし、将来を見越して超大容量にもできるのは正義だなぁ。

■コンパクト＆お手頃。初めての家庭用NASにピッタリな「DH2300」

Image: UGREEN

一方の「DH2300」は2ベイ構成で最大60TB。数字だけ見ると控えめに見えますけど…いやいや60TBですからね！

こちらも単純計算すると、写真（3MB）なら約2000万枚、動画（1.5GB）なら約4万本くらいは保存できる計算で、家庭用やライトユーザーには十分すぎる。

おすすめな用途としては…

・家族写真や子どもの動画をまとめたい

・スマホのバックアップをシンプルに取りたい

・データ置き場所をなるべくコンパクトにしたい

といったニーズにはピタリ。

中橋：個人利用や、家族のスマホ写真保管庫として使うならDH2300で十分ですね。たとえば年間で256GBのスマホのストレージがいっぱいになる人でも、60TBあれば…230年くらいは持つ計算。 家族が増えてスマホ3台で保存することになっても、76年くらいですか。その大容量がこの省スペースで収まって、手元に置けるなら最高じゃないですか！

クラウド卒業の第一歩にちょうどいいNAS

どうでしょうか？ 最新のNASがある生活。快適そうだと思いません？

クラウドや外付けHDDも便利なのは事実ですが、「容量パンパン」「どこに保存した？」「サブスク代がッ…！」なんて小さなストレスが積み重なりがち。

しかし、UGREENのNASync新モデル「DH4300 Plus」や「DH2300」が1台あるだけで、それらのモヤモヤをまるっと解決。さらには、接続の手軽さや、AIによる写真の自動整理など、日常の快適さへとつながっていくのも実感できると思うのです。

クラウドから卒業してみたい、スマホの容量問題から解放されたい、家族の思い出をちゃんと残したい。

そんな人にとって、この2モデルはちょうどいいNAS入門機。データ置き場を超えた、日常をちょっとスマートで快適にする生活インフラとしてきっと活躍してくれますよ。

ストレージの悩みがあるすべての人にとどけ！ UGREENのNASの快適さ！

